Experten für Datenschutz

Ob beim Online-Shopping, in sozialen Medien oder beim Verschicken einer E-Mail: Datenschutz spielt mittlerweile eine wichtige Rolle und die Sorge, Opfer eines Datenmissbrauchs zu werden ist groß. Damit das nicht geschieht, achten Datenschutzbeauftragte auf die Einhaltung der Richtlinien zum Schutz personenbezogener Daten.

Schulen dürfen nicht mehr ohne Weiteres Fotos der Schüler in ihrem Jahrbuch abdrucken. Journalisten müssen personenbezogene Daten von Interviewten löschen, wenn sie sie nicht mehr benötigen. Und auch ein Zahnarzt muss seine Patienten erst über den Datenschutz belehren, bevor er den Bohrer ansetzt.

Viele Menschen erleben die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die im Mai 2018 in Kraft trat, vor allem als Mehraufwand im täglichen Leben und daher als lästig. Dabei ist sie im Grunde keine datenrechtliche Revolution: „Schon seit vielen Jahren darf man nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) personenbezogene Daten nur mit einer entsprechenden Rechtsgrundlage verarbeiten und muss den Betroffenen offenlegen, wie man das tun will“, sagt Thomas Spaeing, Vorstand beim Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) und Inhaber einer Unternehmensberatung für Datenschutz.

„Neu ist, dass Unternehmen ihre Datenschutzmaßnahmen dokumentieren müssen und die etwaigen Bußgelder bei Verstößen bedeutend höher sind als bisher“, ergänzt er. Daher hätten sich seiner Einschätzung nach viele Unternehmen überhaupt erst mit dem Thema Datenschutz befasst. „Das hat auch zu einem Hype auf dem Berufsmarkt für Datenschutzbeauftragte und Datenschutzberater geführt.“

In allen Branchen gefragt

Thomas Spaeing Foto: privat

Datenschutzbeauftragte beraten Unternehmen und Behörden zum Datenschutz, der vor allem im Bundesdatenschutzgesetz und in der Datenschutzgrundverordnung geregelt ist. Dazu überprüfen sie regelmäßig, wie die entsprechende Institution ihre Daten verarbeitet. „Dabei genießt der Datenschutzbeauftragte einen besonderen Status: Er ist weisungsfrei und unterliegt der Verschwiegenheitspflicht, darf also beispielsweise die Identität des Betroffenen nicht preisgeben, wenn er einen Datenschutzvorfall untersucht“, betont Thomas Spaeing.

Der Experte drückt sich bewusst allgemein aus, wenn er davon spricht, wo Datenschutzbeauftragte arbeiten können. Denn wahrscheinlich werden in Zukunft jedes Unternehmen und jede Behörde Mitarbeiter oder Berater mit diesem Profil benötigen: „Angesichts der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und der gesamten Berufswelt wird es mittelfristig kaum noch Branchen geben, in denen der Datenschutz keine Rolle spielt. Daher werden gut ausgebildete Datenschutzbeauftragte stets gebraucht werden“, kommentiert der Experte.

Dabei gibt es die Möglichkeit, als interner Mitarbeiter für den Datenschutz zuständig zu sein oder als externer Experte beauftragt zu werden. „Aus meiner Sicht ist es spannender, als externer Datenschutzberater tätig zu sein. Dabei lernt man viele Unternehmen kennen und erwirbt ein umfassendes Know-how“, findet Thomas Spaeing.

Verschiedene Wege führen zum Ziel

Den Königsweg zum Datenschutzbeauftragten gibt es nicht – weder unter Studiengängen noch unter Ausbildungsberufen. „Die Personen, die heute als solche tätig sind, kommen aus vielen verschiedenen Bereichen und sind aus unterschiedlichen Gründen hier gelandet“, sagt der Experte für Datenschutz. Als naheliegende Wege nennt er Studiengänge der Informatik, des IT-Rechts, Wirtschaftsrechts, allgemeinen Rechts oder der Betriebswirtschaftslehre mit IT-Schwerpunkt.

Auch duale IT-Ausbildungen können ein erster Schritt sein. Danach sollte man zunächst in einem Unternehmen oder einer Behörde arbeiten, um die Arbeitsabläufe kennenzulernen. „Wenn man dann konkret ins Thema einsteigen will, stellt man fest: Es gibt eine unüberschaubare Fülle an Ausbildungen zum Datenschutzbeauftragten. Da die Berufsbezeichnung noch nicht geschützt ist, findet man dabei die gesamte Bandbreite von sehr gut bis mangelhaft“, weiß Thomas Spaeings aus Erfahrung. Einige Universitäten integrieren mittlerweile eine Zusatzqualifikation zum Datenschutz in bestimmte Studiengänge. Aus Sicht des Datenschutzexperten ein sinnvolles Modell, „falls die Qualifikation alle Facetten der Tätigkeit berücksichtigt und genügend Praxisbezug bietet.“

Auch nach dem Abschluss müssen Datenschutzbeauftragte stets durch Weiterbildungen auf dem neuesten Stand bleiben. „Der Beruf entwickelt sich so rasant wie die Technologien und Geschäftsmodelle auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. Das macht ihn spannend“, sagt Thomas Spaeing.