Neue abi» Unterrichtsidee

„Ich will etwas machen im Handwerk“

Ein altes Sprichwort besagt: „Handwerk hat goldenen Boden“. Aber ist eine Tätigkeit mit Hammer, Meißel, Nadel und Co. auch für Abiturienten interessant? Durchaus, wie die neue abi» Unterrichtsidee verdeutlicht. Darin erfahren die Schüler etwa, welche Ausbildungen, Studiengänge und Weiterbildungen das Handwerk bietet.

Knapp 138.000 Ausbildungsverträge wurden 2016 laut Deutschem Handwerkskammertag im Handwerk abgeschlossen – 13,2 Prozent davon von Bewerbern mit Hochschul- oder Fachhochschulreife. Diese Zahl verdeutlicht, dass auch viele Abiturienten beruflich gerne kräftig zupacken.

Warum auch nicht? Das Handwerk bietet vielfältige Möglichkeiten. So werben nicht nur klassische duale Ausbildungen, sondern auch Sonderausbildungen für Abiturienten um kluge Köpfe und tatkräftige Hände. Hinzu kommen duale und triale Studiengänge, etwa Handwerksmanagement. All diese Angebote stellt die neue abi» Unterrichtsidee „Ich will etwas machen im Handwerk“ vor.

Podcast, Quiz und Co.

Darin erfahren die Schüler auch, welche Fähigkeiten und Soft Skills sie für eine Beschäftigung im Handwerk mitbringen müssen. Im Lehrervortrag erhalten sie ein realistisches Bild von der Beschäftigten- und Umsatzentwicklung im Handwerk. Auch zahlreiche Experten kommen zu Wort und beschreiben aktuelle Trends und Entwicklungen in verschiedenen handwerklichen Berufsfeldern. Ein Podcast, das Quiz sowie verschiedene Arbeitsblätter runden die Unterrichtsidee ab.

Die gesamte Unterrichtsidee ist für eine Doppelstunde von 90 Minuten konzipiert. Lehrkräfte können mit ihren Klassen jedoch selbst entscheiden, ob sie sich nur einzelne Teile erarbeiten oder das komplette Dokument umsetzen.

Schülerinnen und Schüler, die sich für die Unterrichtsidee „Ich will etwas machen im Handwerk“ interessieren, können ihre Lehrer auf den kostenlosen Download hinweisen. Weitere Unterrichtsideen von abi» gibt es zum Beispiel zu den Themen „Ich will etwas machen mit Recht“, „Duales Studium“ und „Freiwilligendienste“.