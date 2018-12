abi» Unterrichtsidee

„Ich will etwas machen mit Pädagogik“

Lust auf einen Beruf mit Pädagogik? Die abi» Unterrichtsidee „Ich will etwas machen mit Pädagogik“ ist der perfekte Startpunkt! Die komplett aktualisierte und überarbeitete Ausgabe liefert alle Infos zum Thema und kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden.

„Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts.“ So einfach sah das der Gründer des ersten Kindergartens, Friedrich Wilhelm Fröbel. Gut 150 Jahre später müsste er sein Zitat wohl etwas erweitern: Längst hat sich die Pädagogik zu einer anspruchsvollen Disziplin entwickelt, bei der nicht nur Fachwissen und Fingerspitzengefühl, sondern auch ein gehöriges Maß an Stressresistenz und Geduld gefragt sind. Das gilt für eine Tätigkeit in Kindergarten und Co. ebenso wie in der Erwachsenenbildung oder bei der Arbeit mit Suchtkranken, Behinderten und sozial Schwachen.

Soft Skills und Arbeitsmarkt

Welche beruflichen Möglichkeiten mit Pädagogik es im Detail gibt klärt die abi» Unterrichtsidee „Ich will etwas machen mit Pädagogik“. Den Einstieg bildet dabei ein Quiz, bei dem die Schüler verschiedene pädagogische Richtungen ihren jeweiligen Gründern beziehungsweise Vertretern zuordnen müssen. Anschließend beschäftigen sie sich mit den Anforderungen, die für pädagogische Berufe notwendig sind.



Studierenden- und Arbeitsmarktzahlen vermitteln den Schülern ein realistisches Bild vom Berufsfeld Pädagogik. Einzelne Professionen lernen sie mithilfe von Arbeitsblättern kennen. Dabei werden verschiedene Reportagen ausgewertet. Auch Experten kommen in der Unterrichtsidee zu Wort. So schildert Barbara Nolte vom Verband Bildung und Erziehung (VBE), welche Eigenschaften und Soft Skills Erzieher mitbringen müssen.

Alle Infos in 90 Minuten

Die gesamte Unterrichtsidee ist für eine Doppelstunde von 90 Minuten konzipiert. Lehrkräfte können mit ihren Klassen jedoch selbst entscheiden, ob sie sich nur einzelne Teile erarbeiten oder das komplette Dokument umsetzen.

Schülerinnen und Schüler, die sich für die Unterrichtsidee „Ich will etwas machen mit Pädagogik“ interessieren, können Ihre Lehrer auf den kostenlosen Download hinweisen. Weitere Unterrichtsideen von abi» gibt es zum Beispiel zu den Themen „Freiwilligendienste“, „Duales Studium“ und „Medienberufe“.