Tiere, Pflanzen und Zellen

Foto: Frank Pieth abi» bietet eine Übersicht über diverse Ausbildungs- und Studienberufen rund um Natur.

Ich will was machen mit Natur – Übersicht

Beschäftigte der Naturberufe arbeiten vorrangig in der Fischerei- und Forstwirtschaft, in landwirtschaftlichen Betrieben, Gärtnereien, Naturparks und Zoos, aber auch in Forschungseinrichtungen, Ingenieurbüros, der Nahrungsmittelindustrie sowie der öffentlichen Verwaltung. Die abi» Übersicht zeigt dir eine Auswahl an verschiedenen Ausbildungs- und Studienberufen.