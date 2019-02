abi» Quiz

Hast du den Überblick im Werbedschungel?

Gute Werbung geht an niemandem vorbei und bleibt im Kopf. An was denkst du beispielsweise bei den Slogans „Geiz ist geil!“ oder „Nichts ist unmöglich …“? Kennst du dich im Werbedschungel aus? Teste dein Wissen im abi» Quiz.

Foto: Elizaveta Shlosberg

Hinweis:

Javascript ist in deinem Browser deaktiviert.

Einige interaktive Elemente können daher nicht dargestellt werden.

Um alle Inhalte anzeigen zu können, aktiviere bitte Javascript in den Browsereinstellungen.