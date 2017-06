Meine Abschlussarbeit

Das Exposé meiner Bachelorarbeit über die irische Piratenkönigin Grace O’Malley habe ich vor einer Woche per E-Mail an die zuständige Professorin geschickt. Ich war überrascht, als ich kurz darauf einiges an Kritik von ihr einstecken musste: Ich hätte das Thema von hinten aufgerollt – also musste ich die Gliederung umstellen. An manchen Stellen sei ich noch zu unspezifisch – da half nur Recherche. Außerdem hätte ich mich nicht eng genug an meinem Leitthema orientiert, hatte zu wenig historische Quellen – deshalb mussten weitere Quellen gesucht und andere Passagen gekürzt werden. Aber so ist das Leben, man verschätzt sich eben auch mal. Kennt ihr das auch, dass Pläne nie genau so funktionieren, wie man sich das vorgenommen hatte?

Nun habe ich eine geschlagene Woche Lieder und Romane aus dem 19. Jahrhundert durchgesehen, die mitunter aus dem Gälischen übersetzt sind. Weiter zurück lässt sich die Spur von Grace O’Malley, die hauptsächlich im 16. Jahrhundert lebte, leider nicht verfolgen. Außerdem habe ich Informationen zu Elizabeth I. gesammelt, da diese als englische Königin und Gegenspielerin von Grace für meine Arbeit von Bedeutung ist.

Und ich habe endlose Stunden an Kopierer, Scanner und PC verbracht. Manche Dokumente findet man über die jeweilige Universitätsbibliothek auch online, wobei die betreffende Universität dann eine Lizenz hat, was bedeutet, dass man nicht deutschlandweit auf dasselbe Angebot von Literatur zugreifen kann. In meinem Fall befasse ich mich mit dem Bestand von vier unterschiedlichen Bibliotheken. Ich nutzte auch Fernleihen, die ich allerdings zurückbringen muss, bevor ich die Bachelorarbeit rein rechnerisch überhaupt geschrieben haben kann. Also scanne und kopiere ich fast ohne Unterlass – was man für seine Bachelorarbeit nicht alles tut …