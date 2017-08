Die Lehrer von morgen

Fernbeziehungen sind sehr anstrengend. Ich weiß nicht einmal, ob ich meine Beziehung dazu zählen kann, denn bei meinem Freund und mir handelt es sich nur um knapp 60 Kilometer, eine Entfernung also, die es ermöglicht, uns jede Woche zu sehen. Aber sie hat diesen Fernbeziehungscharakter: Wir müssen vorausplanen, wann wir uns sehen können und wegen der Fahrtzeit haben wir das Gefühl, dass sich der Aufwand für nur eine Übernachtung nicht lohnt – das macht alles schwierig.

Manchmal denke ich fast, dass eine größere Entfernung besser wäre. Eine Entfernung, bei der man genau weiß, dass man auf dieses eine nächste Treffen in fünf Wochen hinfiebert und dass davor nichts möglich ist. Bei der Strecke Ludwigsburg-Tübingen bleibt immer diese Resthoffnung, dass auch mal ein spontaner Besuch drin ist, und es entsteht diese Enttäuschung, wenn der Partner sein Wochenende mit anderen Terminen belegt.

Ich habe Fernbeziehungen für mich nie ausgeschlossen, hatte den Gedanken sogar ganz angenehm empfunden, dass man den Freund nicht immer um sich herum hat. Aber nach anderthalb Jahren kann ich sagen, dass es langfristig auf keinen Fall etwas für mich ist. Ich vermisse die Möglichkeit, spontan beim anderen zu übernachten, auch wenn sich am nächsten Morgen die Wege wieder trennen. Mich nervt es, dass ein Termin am Samstag bereits Konsequenzen für das ganze Wochenende haben kann. Ich erwische mich dabei, wie ich Freunden absage, um meinem Freund zusagen zu können – und das missfällt mir.

Umso glücklicher bin ich über das absehbare Ende meines Studiums. Wenn ich im Frühjahr 2018 mein Staatsexamen mache, bin ich spätestens im Juni fertig und kann im Juli nach Tübingen ziehen, wo mein Freund noch bis Herbst 2018 studieren wird. Im Januar 2019 wird es dann vermutlich an einen anderen Ort gehen für das Referendariat und ab da können wir hoffentlich gemeinsam planen.

Bei dieser Entscheidung überkommt mich allerdings das Gefühl, mein ganzes Leben nach einer Person auszurichten. Auf der anderen Seite: Für wen sollte ich in Ludwigsburg bleiben? Meine Nebenjobs werde ich aufgeben, meine Freunde werden sich auch in verschiedene Richtungen verstreuen und meine Berechtigung zum Wohnen im Studentenwohnheim läuft ohnehin im September 2018 aus. Mit diesem Ausblick, dieser Begrenzung der aktuellen Situation auf nur noch ein Jahr, bin ich sehr glücklich und motivierter für meine letzten Meter an der Hochschule.