Bachelor live

Eigentlich bin ich ja Slawist, dennoch nahm ich jüngst aus persönlichem Interesse an einer Exkursion der Germanistik nach Prag teil. Das Thema: die Prager deutsche Literatur. Dies ist eine der bedeutendsten Schaffensphasen deutschsprachiger Autoren außerdem Deutschlands. Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts – bis 1939, als Prag von den Nationalsozialisten eingenommen wurde und damit das gesamte Gebiet des heutigen Tschechiens besetzt war – lebten in Prag drei große Bevölkerungsgruppen: die Tschechen, die Deutschen und die Juden. Klar, jeder kennt Franz Kafka, aber das war bei Weitem nicht der einzige Vertreter der Prager deutschen Literatur. In der Moldaustadt gab es zu jener Zeit eine literarische Community, die sich in den Kaffeehäusern traf und austauschte.

Die Germanistik-Institute der Leipziger und der Prager Uni widmen sich seit sieben Jahren jährlich je einem Autor des Prager Kreises. Die Projektteilnehmer aus beiden Ländern arbeiten in kleinen Gruppen zusammen und schreiben einen wissenschaftlichen Essay zu einem Aspekt. Am Ende erscheint ein Sammelband mit allen Texten.

Zum Prager Kreis zählte auch Oskar Baum. In Pilsen geboren, erblindete er als Kind und besuchte ein Blindeninternat in Wien. Er wurde Klavier- und Orgellehrer und schrieb Musikkritiken sowie Literatur in seiner Muttersprache. Zurück in Prag, traf er sich regelmäßig mit Kafka, Max Brod und anderen.

Vor Kurzem begann für uns in Prag die Arbeit am Projekt. Wir diskutierten über Motive und unsere Eindrücke, bildeten anschließend Kleingruppen zu verschiedenen Aspekten zweier ausgewählter Erzählungen Oskar Baums und seinem Leben. Die Recherche in Archiven und nach Texten geht für mich richtig los, wenn ich die Rolle und Position Baums innerhalb des Prager Kreises herausarbeiten werde. Im April stellen dann alle Teilnehmer des Projekts in einem Kolloquium in Leipzig ihre bisherigen Forschungsergebnisse vor. Danach werden die Texte für die Veröffentlichung verfasst, welche nächsten Herbst erscheinen soll.

Wir befassen uns aber nicht nur mit Oskar Baum, sondern auch mit Deutschen und Juden im Prag des 20. Jahrhunderts. Daher machten wir einen literarischen Spaziergang. Dabei besuchten wir auch das „Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren“, das die letzte deutsche Prager Autorin, Lenka Reinerová, einst gründete, um die Erinnerungen an die Zeit aufrechtzuerhalten. In einem Dokumentarfilm und der wunderbaren Dauerausstellung erfuhren wir eine Menge über den zeitlichen Kontext Baums.