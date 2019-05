Hochschulrankings – Interview

„Ein erster Einblick in ganz unterschiedliche Kriterien“

Was bringen Hochschulrankings wirklich und wie kommen die Bewertungen zustande? abi>> hat für dich bei Petra Giebisch nachgefragt, der Leiterin für nationale Rankings beim Centrum für Hochschulentwicklung (CHE).

abi» Frau Giebisch, inwieweit können sich Abiturienten bei ihrer Studienwahl an Rankings orientieren?

Petra Giebisch: Angesichts der Zahl an Studiengängen ist dies auf jeden Fall eine Orientierungshilfe. Mit dem CHE-Ranking bekommen Studieninteressierte einen ersten Einblick in ganz unterschiedliche Kriterien, nach denen man einen Studiengang auswählen kann.

abi» Welche Kriterien werden beim CHE-Ranking konkret betrachtet?

Petra Giebisch Foto: privat

Petra Giebisch: Es sind zahlreiche Kriterien wie zum Beispiel das Profil des Studiengangs und mögliche Schwerpunkte, die Größe des Fachbereichs oder in welcher Form Unterstützung zu Beginn des Studiums geleistet wird. Diese Merkmale gehen aus dem Ranking entweder durch vergleichende Bewertungen oder in Form von beschreibenden Informationen hervor. Auf diese Weise kann jeder das vielfältige Angebot an Studiengängen auf die eigenen Interessen einschränken. Hat man eine engere Auswahl getroffen, ist es ratsam, sich vor Ort mit den Bedingungen vertraut zu machen und die Studienberatung aufzusuchen.

abi» Wie werden beim CHE-Ranking die Daten erhoben und schließlich eingeordnet?

Petra Giebisch: Sie stammen aus drei Datenquellen. Es werden dazu alle Fakultäten befragt, die jeweiligen Lehrenden sowie alle Bachelorstudierenden ab dem dritten Semester, und zwar von sämtlichen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Daten werden per Online-Fragebögen erhoben. Dabei werden die beteiligten Professorinnen und Professoren von uns direkt angeschrieben und die Studierenden aus Datenschutzgründen über das Immatrikulationsamt.

abi» Und welche Fragen werden dabei gestellt?

Petra Giebisch: Bei der Befragung der Fakultäten geht es um Informationen wie etwa die Zahl der eingeschriebenen Studierenden und Absolventen, die Höhe der zur Verfügung gestellten Forschungsgelder oder die abgelegten Promotionen. Die Lehrenden bitten wir, uns mitzuteilen, welche Voraussetzungen die Studieninteressierten mitbringen sollten. Diese Angaben fließen dann in die Fächerporträts des CHE-Rankings mit ein. Die Bachelorstudierenden wiederum bitten wir um ihr Urteil darüber, wie sie sich durch die Lehrenden betreut und unterstützt fühlen und wie sie die Räumlichkeiten bewerten.

abi» Welche Rankings kommen für deutsche Abiturienten infrage, die eine Hochschule im Ausland suchen?

Petra Giebisch: Das Äquivalent zum CHE-Ranking ist das internationale Ranking U-Multirank. Es ist ähnlich aufgebaut mit unterschiedlichen Kriterien und bietet dabei Vergleiche auf der Ebene ganzer Hochschulen sowie auch einzelner Fächer. Auch mit U-Multirank können Studieninteressierte sich gut orientieren. Wir haben aktuell 1.700 Hochschulen aus 96 Ländern im Ranking – da kann also jeder den Studienort finden, der zu den eigenen Interessen passt.