Weimar

Die viertgröße Stadt Thüringens wird vor allem mit Goethe und Schiller in Verbindung gebracht, deren gemeinsame Schaffensperiode als „Weimarer Klassik“ bezeichnet wird. Für Studierende bedeutet das vor allem ein großes kulturelles Angebot.

Stadtinfo Bundesland: Thüringen Einwohnerzahl: 65.390 Anteil Studierende: ca. 11 Prozent Mietpreis: ca. 7€ /qm Homepage: www.weimar.de

Geschichte der Stadt

In Weimar wurde 1919 die erste demokratische Verfassung Deutschlands verabschiedet. Die Epoche dieser jungen Demokratie wurde nach ihrem Gründungsort „Weimarer Republik“ genannt. 1999 wurde die Stadt an der Ilm Europäische Kulturhauptstadt.

Besonderheiten der Stadt

Die Stadt Weimar ist vor allem wegen ihrer großen Bedeutung in der Weimarer Klassik bekannt. Das literarische Viergestirn dieser Epoche – Wieland, Goethe, Herder und Schiller – wirkte im 19. Jahrhundert und hat der Stadt ein großes kulturelles Erbe hinterlassen. Doch nicht nur die Geschichte hat ihren Platz in der Stadt. „Weimar ist die zweitjüngste Stadt Thüringens. Dazu tragen natürlich unsere beiden Hochschulen bei, die Hochschule für Musik Franz Liszt und die Bauhaus-Universität. Aber auch die Förderung unserer Hochschulabsolventen durch ansässige Unternehmen ist ein wichtiger Aspekt städtischer Bemühungen, junge Menschen in Weimar heimisch werden zu lassen“, erzählt Oberbürgermeister Stefan Wolf.

Kultur & Freizeit

Berühmte Sehenswürdigkeiten der Stadt sind das Goethe- und Schiller-Museum sowie die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek. Partygänger finden genügend Studentenclubs und Kneipen zum Feiern. Ein beliebter Treffpunkt auf dem Campus der Universität Weimar ist die „m18“, eine Abkürzung für Marienstraße 18. Dort sind die Fachschaften, Initiativen und ein Café untergebracht. Eine urige Studentenkneipe nahe des Zentrums ist der „Falke“.

Kosten / Geld

Für ein Zimmer in einem Studentenwohnheim zahlt man monatlich zwischen 103 und 267 Euro. Der Semesterbeitrag beläuft sich derzeit auf 154 Euro. Darin enthalten ist auch das Semesterticket, mit dem die Studierenden unter anderem den Nahverkehr in Weimar sowie den Regionalverkehr der Deutschen Bahn innerhalb Thüringens nutzen können. Die Lebenshaltungskosten sind in Weimar im Vergleich zu anderen Studienstandorten günstig.

Hochschule

In Weimar kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Als Besonderheit im Studienprogramm der Bauhaus-Uni Weimar gilt das Fach „Urbanistik“. Der Bachelorstudiengang beschäftigt sich mit der Lehre der öffentlichen Steuerung der Stadtentwicklung.