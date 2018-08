Der „JenTower“ in Jena ist mit 144,5 Metern Höhe das höchste Bürogebäude in den östlichen Bundesländern der Republik.

Hochschulpanorama

Jena

Jena ist die jüngste Stadt Thüringens. Kein Wunder, schließlich sind ein Viertel der Einwohner Studierende. Die Stadt im Saaletal besticht durch ihr reichhaltiges kulturelles Leben.

Stadtinfo Bundesland: Thüringen Einwohnerzahl: 108.338 Anteil Studierende: ca. 21 Prozent Mietpreis: ca. 7 - 10 €/qm Homepage: www.jena.de

Geschichte der Stadt

Jena hat eine lange Geschichte als Zentrum wichtiger Denker. Dies hing unter anderem mit der „Hohen Schule“ zusammen, die 1558 Universitätsrechte bekam. Der Namensgeber der Universität, Friedrich Schiller, nahm 1789 eine Professur an der Hochschule an. Fünf Jahre später traf er in Jena zum ersten Mal auf Johann Wolfang von Goethe und schloss mit ihm den berühmten Freundschaftsbund.

Besonderheiten der Stadt

In Jena gab es – in Anlehnung an die Sieben Weltwunder – die Jenaer Sieben Wunder, mit denen die Stadt schon im 17. Jahrhundert für sich warb. Jeder Student der Jenaer Universität sollte folgendenen Merkspruch auswendig kennen, um damit vor Touristen und Einheimischen punkten zu können: „Ara, caput, draco, pons, vulpecula turris, weigeliana domus, septem miracula Jenae“ (Altar, Kopf, Drachen, Berg, Brücke, Fuchsturm, Weigelsches Haus, die sieben Wunder Jenas).

Kultur & Freizeit

Wenn man offen für Neues ist, muss man in Jena keinen Abend allein zu Hause verbringen, außer vielleicht auf der eigenen WG-Party. Die Wagnergasse ist gesäumt von Kneipen und im Sommer lädt das Paradies, der Park an der Saale, zum Sonnen und Grillen ein. Während der Kulturarena im Sommer finden in der Stadt zahlreiche Konzerte, Theateraufführungen und Kinovorstellungen statt. Weiterhin gibt es regelmäßig Musik- und Theaterveranstaltungen.

Kosten / Geld

In Jena ist im Semesterbeitrag von 202 Euro ein Semesterticket inbegriffen. Damit können die Studierenden den öffentlichen Nahverkehr in der ganzen Stadt sowie die Regionalzüge in ganz Thüringen nutzen. Die Jobsuche fällt meist leicht: „Es gibt eine breite Palette an Nebenjobmöglichkeiten“, weiß Silke Borowka vom Hochschulteam der örtlichen Agentur für Arbeit. „Vor allem in Handel und Gastronomie sind Studierende gefragt. Insbesondere Ingenieure, IT-Spezialisten und Sozialpädagogen haben nach dem Abschluss des Studiums gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Hochschule

In Jena kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

In der Spitzengruppe des CHE-Hochschulrankings fand sich die Friedrich-Schiller-Universität in den vergangenen Jahren unter anderem mit den Studiengängen Chemie, Sport/Sportwissenschaft, Soziologie, Romanistik und Psychologie. Die FH Jena bildet in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaft und Sozialwissenschaften aus. Auch sie konnte im CHE-Ranking mit dem Studiengang Business Administration einen Platz in der Spitzengruppe erreichen. Die kolumbianische Studentin Eliana Bautista Cordero hat sich an der FH von Anfang an gut aufgehoben gefühlt: „Erfahrene Professoren und Kommilitonen helfen mir, mich zurechtzufinden und das Beste aus meinem Studium herauszuholen.“