Ilmenau

In Ilmenau gehen Natur und Technologie Hand in Hand. Die 25.000-Einwohner-Stadt liegt am Rande des Thüringer Waldes und ist vor allem bei Wintersportlern beliebt – aber auch bei Studierenden.

Stadtinfo Bundesland: Thüringen Einwohnerzahl: 25.508 Anteil Studierender: ca. 26 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.ilmenau.de

Geschichte der Stadt

Wann genau Ilmenau gegründet wurde, ist ungewiss. Ziemlich sicher ist aber, dass hier seit dem 13. Jahrhundert Silber und Kupfer abgebaut wurden. Durch die hervorragende Lage an der Handelsstraße zwischen Erfurt und Nürnberg entwickelte sich die Stadt prächtig. Ab dem 17. Jahrhundert entstanden die ersten Glashütten, danach begann die Porzellanherstellung. Von 1776 an kam Goethe insgesamt 28 Mal in die Stadt – oft in der Funktion als Bergbauminister – und lernte die Region auch durch private Streifzüge in der Natur des Thüringer Waldes schätzen. 1894 wurde das Technikum gegründet, seitdem sind die Ingenieurwissenschaften in der Stadt zu Hause.

Besonderheiten der Stadt

Das berühmte Gedicht „Wanderers Nachtlied (Über allen Gipfeln ist ruh…)“ hat Goethe in Ilmenau geschrieben. Er kritzelte es 1780 mit Bleistift an die Holzwand einer Hütte auf dem Kickelhahn. In der Straße des Friedens befindet sich der Ziegenbrunnen, den ein Kinderreim ziert. Die Aufschrift „In Ilmenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau“ bezieht sich auf eine meteorologische Besonderheit: Aufgrund der Kessellage des Stadtgebietes kommt es häufiger vor, dass über Ilmenau ein blauer Himmel zu sehen ist, während sich die Umgebung wolkenverhangen zeigt.

Kultur & Freizeit

Die Kleinstadt Ilmenau wartet mit einem Kino, einem Frei- und Hallenbad sowie einer Eissporthalle auf. „In Ilmenau gibt es ein großes Freizeitangebot, das durch die Studierenden selbst organisiert wird, zum Beispiel der Hochschulfilmclub“, erzählt Berufsberaterin Ellen Sommer von der Agentur für Arbeit Ilmenau. „Weitere Pluspunkte für Ilmenau sind das Naturerlebnis Thüringer Wald und die soziale Einbindung in das Stadtleben.“

Kosten / Geld

Mit Wohnheimpreisen zwischen 157 und 290 Euro im Monat lässt es sich hier günstig wohnen. „Die Lebensunterhaltskosten sind insgesamt sehr gering“, betont Berufsberaterin Ellen Sommer. Möglichkeiten für Praktika gibt es bei den ansässigen Industrieunternehmen in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau und Glasproduktion.

Hochschule

In Ilmenau kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Insbesondere in den technischen Fächern hat die Technische Universität einen erstklassigen Ruf. Auch Natur- und Medienwissenschaften gehören zu den Schwerpunkten. Dank des überschaubaren Umfelds genießen die Studierenden ein gutes Betreuungsverhältnis sowie die Möglichkeit, Einblicke in die Forschung zu erhalten, etwa am Zentrum für Mikro- und Nanotechnologie, dem Kompetenzzentrum Virtual Reality oder am Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie.