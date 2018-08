Hochschulpanorama

Erfurt

Die Landeshauptstadt Thüringens liegt in der Mitte Deutschlands am Fluß Gera. Mit mehr als 200.000 Einwohnern ist Erfurt die größte Stadt des Bundeslandes.

Stadtinfo Bundesland: Thüringen Einwohnerzahl: 213.354 Anteil Studierende: ca. 5 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 10 €/qm Homepage: www.erfurt.de

Geschichte der Stadt

Im Mittelalter war Erfurt ein wichtiges theologisches Zentrum. Allein 18 der Erfurter Kirchen stammen aus dieser Zeit. Während des Zweiten Weltkriegs wurde ein großer Teil der Stadt zerstört, unter anderem auch die Barfüßerkirche, deren Ruine heute als Denkmal erhalten ist.

Besonderheiten der Stadt

In Erfurt befindet sich der Hauptsitz des Fernsehsenders KiKa. Überall in der Stadt begegnet man daher Figuren aus der Kindheit: Käpt’n Blaubär, Tabaluga und Bernd das Brot sind immer für ein Foto zu haben.

Kultur & Freizeit

„Ausschweifende Studentenpartys, Konzerte, Festivals und eine familiäre Atmosphäre sowie eine historische Altstadt schließen einander nicht aus – in Erfurt findet man beides wunderbar vereint“, sagt Hannah Schneider, die in Erfurt Kommunikationswissenschaften und Management studiert. Und wer die Nacht zum Tag machen möchte, kann sich zwischen einer Vielzahl an Bars, Kneipen und Diskotheken entscheiden. Als Landeshauptstadt hat das geschichtsträchtige Erfurt aber auch kulturell einiges zu bieten: Von Museen bis Theater ist alles dabei.

Kosten / Geld

„Die Wohnungssuche ist in Erfurt entspannter und preiswerter als in anderen Hochschulstädten: Ob Altbau-WG mit hohen Decken oder Einzimmer-Wohnung bei einer Wohnungsbaugenossenschaft: Hier findet sich für jeden etwas“, findet Studentin Hannah Schneider. Durch das Semesterticket (im Semesterbeitrag von rund 239 Euro enthalten) können Studierende in Erfurt den Nahverkehr in einigen Städten des Landes und die Regionalzüge der Deutschen Bahn innerhalb Thüringens nutzen.

Hochschulen:

In Erfurt kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte:

Die Universität mit den Schwerpunkten Bildung und Religion erreichte im CHE-Hochschulranking mit dem Studiengang Kommunikationswissenschaft sehr gute Ergebnisse. Die Campus-Uni ist vergleichsweise klein, zeichnet sich dadurch aber durch eine sehr persönliche Atmosphäre aus.