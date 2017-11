Kiel

Foto: Landeshauptstadt Kiel / Joachim Kläschen Surfen, Angeln, Schwimmen: Wer Wasser mag, wird auch Kiel lieben.

Hochschulpanorma

Kiel

Kiel ist die nördlichste Großstadt Deutschlands und Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Sie liegt an der Ostsee und ist Endpunkt des vielbefahrenen Nord-Ostsee-Kanals. „Kiel ist eine wachsende Stadt mit kurzen Wegen und vielfältigen Möglichkeiten. Wissenschaft und Wirtschaft gehen an der Fjörde Hand in Hand. Das eröffnet Studierenden langfristig Perspektiven“, beschreibt Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer seine Stadt.