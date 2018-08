Hochschulpanorama

Heide

Die Stadt Heide liegt weit im Norden von Deutschland in Schleswig-Holstein. „Heide ist ein aufstrebendes Mittelzentrum, das mit einer guten Verkehrsanbindung nach Hamburg, der Nähe zur Nordsee und einer jungen und modernen Hochschule punkten kann“, sagt Bürgermeister Ulf Stecher über seine Stadt.

Stadtinfo Bundesland: Schleswig-Holstein Einwohnerzahl: 21.508 Anteil Studierende: 7 Prozent Mietpreis: 5,50 - 6,50 €/qm Homepage: www.heide.de

Geschichte der Stadt

Im 15. Jahrhundert wuchs die Stadt Heide zum Hauptsitz der Verwaltung der Landschaft Dithmarschens an, damals eine Art freie, selbstverwaltete Bauernrepublik. Obwohl Dithmarschens seine Unabhängigkeit 1859 verlor und Heide völlig zerstört wurde, wurde die Stadt wieder aufgebaut und entwickelte sich zu einem florierenden Handelszentrum.

Besonderheiten der Stadt

Der Marktplatz in Heide ist mit 4,76 Hektar der größte unbebaute Marktplatz Deutschlands. Seit 500 Jahren findet hier jeden Samstag der traditionelle Wochenmarkt statt. „Für Studierende ist Heide eine praktische Stadt mit guter Infrastruktur – alle Erledigungen können hier fußläufig oder mit dem Fahrrad erledigt werden“, betont Bürgermeister Ulf Stecher.

Kultur & Freizeit

„Die Marktstadt im Nordseewind“ lautet das Motto der Stadt. Und wirklich: Der Strand und das Meer sind nicht weit weg und bietet sich sowohl für Wassersportbegeisterte als auch für Fans von Spaziergängen, Wanderungen oder Rad- und Bootstouren an. In Heide selbst gibt es neben Cafés auch ein Kino, Theater, Diskotheken und eine Bowlingbahn. Der AStA bietet von Volleyball bis Kitesurfen alle möglichen Sportarten an. Wer Großstadtluft schnuppern will, ist in einer Stunde in Hamburg.

Kosten / Geld

Ein Semesterticket gibt es in Heide nicht, allerdings bietet der Verkehrsbund vergünstigte Studenten-/Schülerkarten an. Im Studentenwohnheim gibt es Zimmer für 210 bis 288 Euro im Monat. „Nebenjobs und Werkstudententätigkeiten finden sich im Produktionsbereich industrieller Unternehmen, im Landhandel und – insbesondere während der Saison – im Hotel- und Gaststättenbereich“, erklärt Claudia Schlüter, Abiturienten- und Hochschulberaterin der Agentur für Arbeit in Heide.

Hochschule

In Heide kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Fachhochschule Westküste ist eine sehr kleine und familiäre Hochschule. Claudia Schlüter meint: „Durch die Kombination von regionalem Know-how und überregionalen Kooperationen ist an der Nordseeküste Deutschlands ein Hochschulprofil entstanden, bei dem der Studierende in der interdisziplinären Lehre und Forschung im Vordergrund steht.“ Bürgermeister Ulf Stecher findet, „dass vor allem die praxisorientierte Lehre an der FHW, die innovativen Studiengänge und die super Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen zu den Besonderheiten gehören.“ Das Studienangebot richtet sich an wirtschaftlich und technisch Interessierte. Neben Wirtschaftspsychologie und Elektrotechnik gibt es hier auch ungewöhnlichere Studiengänge wie „International Tourism Management“ und „Mikroelektronische Systeme“.