Bautzen

Foto: Stadt Bautzen Bautzen ist eine Stadt mit einer sehr langen Geschichte, die bis heute das Stadtbild prägt. Die Michaeliskirche am Spreeufer bezeugt das eindrucksvoll.

Hochschulpanorama

Bautzen

Die zweitgrößte Stadt der Oberlausitz, Bautzen, liegt in Ostsachsen an der Spree. Schöne Ecken zum Entspannen finden Studierende etwa am Ufer des Flusses oder in der gut erhaltenen Altstadt.