Saarbrücken liegt an der Saar und grenzt direkt an Luxemburg und Frankreich.

Saarbrücken

Die Landeshauptstadt des Saarlandes berührt die Grenze zu Frankreich und liegt nah an Luxemburg. Den Einfluss der Nachbarn spürt man in der 180.000-Einwohner-Stadt oft. „Das Leben hier hat eine spezielle Leichtigkeit. ´Savoir Vivre` sagen wir dazu“, erzählt Thomas Blug, Pressesprecher der Stadt. „Sobald die Sonne scheint, sind die Straßencafés rund um den Marktplatz vollbesetzt, selbst im Februar.“

Stadtinfo Bundesland: Saarland Einwohnerzahl: 180.047 Anteil Studenten: 14 Prozent Mietpreis: 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.saarbruecken.de

Geschichte der Stadt

Im Zentrum gibt es zwar Kopfsteinpflaster, Gassen und einige sehenswerte Barockbauten, doch geprägt ist Saarbrücken stärker durch die saarländische Industriegeschichte. Ihre Hochzeit erlebten Stadt und Region während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, als die Bergwerke und Stahlöfen auf Hochtouren liefen. Heute ist die Schwerindustrie weitgehend stillgelegt, geblieben sind nahe gelegene Industriedenkmäler wie das Weltkulturerbe „Völklinger Hütte“.

Besonderheiten der Stadt

Die Saarbrücker Küche serviert deftige Bergmannskost wie das Kartoffelgericht „Dibbelabbes“ – und Meisterwerke der Haute Cuisine: Nirgendwo in Deutschland findet man so viele Sternerestaurants auf so engem Raum, was auch durch die Nähe zu Frankreich zu erklären ist. „Was ich besonders schön an Saarbrücken finde ist der französische Einfluss auf das Stadtleben. Das merke ich immer besonders am gemütlichen St. Johanner Markt an einem sonnigen Tag und beim Spazieren an der Saar“, erzählt Sonja Schneider, die an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes "Internationales Tourismus-Management" studiert.

Kultur & Freizeit

In Saarbrücken herrschen eine weltoffene Atmosphäre und bunte Kulturlandschaft: Es gibt Theater, Museen und Veranstaltungen wie das deutsch-französische Theaterfestival „Perspectives“ oder das Nachwuchs-Filmfestival „Max-Ophüls-Preis“. Fürs Nachtleben empfiehlt Pressesprecher Thomas Blug neben den Kneipen und Clubs auch die Partys der jungen, kreativen Szene, etwa am Osthafen: „Hier hat sich eine spannende Szene mit angesagten Events entwickelt.“ Natur findet man dagegen in den Stadtwäldern und dem Wildpark oder dem Deutsch-Französischen Garten. Grillen – auf saarländisch „schwenken“ – ist hier Volkssport. Am Wochenende lohnen sich Ausflüge ins benachbarte Frankreich und nach Luxemburg.

Kosten / Geld

Jobs finden Studierende vor allem bei den Automobilzulieferern und in der Gastronomie – wo man übrigens mit Französischkenntnissen punktet. „Die meisten Studierenden leben in WGs im alternativen Stadtteil Nauwieser Viertel, das ganz zentral am Stadtkern liegt. Die etwas Ruhebedürftigeren mit entsprechendem Budget wohnen in einer eigenen Wohnung, so wie ich. Die Preise sind im Vergleich zu anderen Universitätsstädten im Rahmen“, findet Studentin Sonja Schneider.

Hochschule

In Saarbrücken kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Universität des Saarlandes sowie mehrere Institute betreiben Spitzenforschung etwa in der Bioinformatik, ein Schwergewicht ist das Deutsche Zentrum für Künstliche Intelligenz. Die Nähe zu Frankreich spiegelt sich auch im Studienangebot wider, sei es durch Hochschulpartnerschaften oder deutsch-französische Abschlüsse.