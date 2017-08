Hochschulpanorama

Merseburg

Die Dom- und Hochschulstadt Merseburg liegt an der Saale und gehört zu den ältesten Städten im mitteldeutschen Raum. Sie ist Verwaltungssitz des Landkreises Saalekreis und Bestandteil des länderübergreifenden Ballungsraums der Großstädte Leipzig und Halle.

Stadtinfo Bundesland: Sachsen-Anhalt Einwohnerzahl: 36.564 Anteil Studierende: ca. 9 Prozent Mietpreis: ca. 5,50 - 6,50 €/qm Homepage: www.merseburg.de

Geschichte der Stadt

Merseburg ist eine der ältesten Städte im mitteldeutschen Raum. Bereits im 9. Jahrhundert wurde sie als „Mersiburc civitas“ erstmals erwähnt. Durch die Gründung des Bistums Merseburg im Jahr 968 durch König Otto I. war Merseburg bis zur Reformationszeit ein bedeutendes religiöses Zentrum. Außerdem war der Ort Residenzstadt der Herzöge von Sachsen-Merseburg und Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks der preußischen Provinz Sachsen.

Besonderheiten der Stadt

Die Merseburger Zaubersprüche bilden die älteste althochdeutsche Handschrift mit heidnisch-germanischen Inhalten. Die beiden magischen Formeln stammen aus dem 9./10. Jahrhundert und sollen zum einen Fesseln lösen, zum anderen verrenkte Pferdefüße heilen können. Die Schrift wurde im Merseburger Dom gefunden, der seit mehr als 1.000 Jahren über der Saale thront und von dem aus man einen schönen Blick über die Stadt hat.

Kultur & Freizeit

Merseburg bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Im Sommer laden die vielen Parks zum Verweilen ein, sportlich Aktive können den Saale-Rad-Wanderweg erkunden. Ein besonderes Ausflugsziel sind die Kelleranlagen, die einen Einblick in das unterirdische Merseburg geben. Eine große Zahl an Veranstaltungen wie zum Beispiel die „Merseburger SchlossGrabenNächte“ rundet das Freizeitangebot ab.

Kosten / Geld

Die Lebenshaltungskosten für Studierende sind in Merseburg vergleichsweise niedrig. In den Wohnheimen des Studentenwerks Halle reicht die Mietpreisspanne von monatlich 95 Euro für einen Platz im Doppelzimmer bis rund 210 Euro für ein Einzelzimmer. Ein Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr gibt es nicht, der Semesterbeitrag beträgt 70 Euro. „Jobmöglichkeiten gibt es als studentische Hilfskraft an der Hochschule Merseburg selbst, aber auch in den sehr gut erreichbaren Nachbarstädten Halle (Saale) und Leipzig. Die Hochschule unterstützt die Suche durch Informationsangebote und den hochschuleigenen Karriere-Service“, erklärt Dr. Sabine Schenk, Beraterin Akademische Berufe der Agentur für Arbeit Halle.

Hochschule

In Merseburg kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

„Neben Wirtschaft und Technik bildet die Hochschule auch im Bereich Soziale Arbeit sehr erfolgreich aus. Wer mit einer Tätigkeit als Berufsschullehrer liebäugelt, kann neuerdings an der Hochschule Merseburg Ingenieurpädagogik im Bachelor studieren und das Masterstudium an der Universität Magdeburg anschließen“, beschreibt Beraterin Dr. Sabine Schenk die Möglichkeiten. Der Campus Merseburg bietet neben einem umfangreichen Sportangebot auch ein eigenes Theater mit Bühne und Maskenwerkstatt.