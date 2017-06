Magdeburg

Foto: Archiv Möller Medien Das Landtagsgebäude in Magdeburg liegt direkt am Domplatz sowie in der Nähe des bekannten Hundertwasser-Hauses.

Hochschulpanorama

Magdeburg

Magdeburg ist Landeshauptstadt und nach Halle die zweitgrößte Stadt in Sachsen-Anhalt. „Keine deutsche Stadt hat sich in den vergangenen Jahren so dynamisch entwickelt wie Magdeburg. Dazu tragen die etwa 19.000 Studierenden ein gutes Stück bei. Unsere Hochschullandschaft besteht aus einer der jüngsten Universitäten Deutschlands und einer Hochschule mit dem vielleicht schönsten Campus in Deutschland“, beschreibt Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper.