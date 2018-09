Die Dreifaltigkeitskirche steht zentral am Marktplatz in Worms und heute unter Denkmalschutz.

Worms

Die Stadt Worms in Rheinland-Pfalz liegt am westlichen Rheinufer. Sie gehört zu den ältesten Städten Deutschlands und ist auch als Nibelungenstadt bekannt.

Stadtinfo Bundesland: Rheinland-Pfalz Einwohnerzahl: 89.283

Anteil Studierende: ca. 4 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.worms.de

Geschichte der Stadt

Spuren menschlicher Siedlungen im heutigen Worms reichen mehr als 5.000 Jahre zurück. Hier wurde 1495 von Kaiser Maximilian I. die Reichsreform beschlossen und hier stand Martin Luther vor Kaiser Karl V. und lehnte es ab, seine Schriften zu widerrufen.

Besonderheiten der Stadt

Worms und die Nibelungen sind untrennbar miteinander verwoben. Die meisten Szenen des im Mittelalter entstandenen Nibelungenliedes spielen in und um die Stadt, woher sie auch den Titel „Nibelungenstadt“ hat. „Worms hat Geschichte, Tradition und Flair. In der Nibelungenstadt lässt es sich prima leben, arbeiten, wohnen und studieren", schwärmt Pressesprecher Hans Brecht. Worms und seine Umgebung werden auch als „Toskana Deutschlands” bezeichnet, weil dieser Rheinabschnitt zu den wärmsten Gebieten in Deutschland gehört.

Kultur & Freizeit

Die Stadt Worms hat viele Freizeitmöglichkeiten zu bieten. Einen Besuch sind zum Beispiel der älteste europäische Judenfriedhof „Heiliger Sand” und die Synagoge im ehemaligen Judenviertel wert. Wer es gemütlich mag, kann in einem der zahlreichen Cafés in der Innenstadt das Treiben beobachten oder eine der unzähligen Veranstaltungen besuchen, die das ganze Jahr über stattfinden. Zum Höhepunkt des Festjahres zählt das Volks- und Weinfest „Backfischfest” im August.

Kosten / Geld

In Worms gibt es zwei Wohnanlagen für Studierende. Eine davon befindet sich direkt auf dem Campus. Die Miete beträgt zwischen 150 und 300 Euro pro Monat. Auch die Lebenshaltungskosten sind studentenfreundlich.

Hochschule

In Worms kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Eine Besonderheit der Fachhochschule Worms sind die internationalen Studienmöglichkeiten. Derzeit gibt es Kooperationsverträge mit mehr als 100 Hochschulen in mehr als 30 Ländern der Welt. Außerdem ist die Hochschule mit einer Online-Bibliothek und mehreren Computerräumen gut ausgestattet.