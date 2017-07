Speyer

Foto: Archiv Möller Medien Die Dom- und Kaiserstadt Speyer ist mehr als 2.000 Jahre alt.

Hochschulpanorama

Speyer

Die Stadt Speyer liegt am Oberrhein, an der Mündung des Speyerbachs in den Rhein. Sie ist Teil der Metropolregion Rhein-Neckar und zählt zu den ältesten Städten Deutschlands.