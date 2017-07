Hochschulpanorama

Ludwigshafen

„100.000 Arbeitsplätze in einer Stadt mit 170.000 Einwohnern – das ist Ludwigshafen, die Wirtschaftsmetropole am Rhein“, sagt Michael Cordier, Geschäftsführer der LUKOM (Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft). Die Schwesterstadt Mannheims liegt am Rhein und ist vor allem als Sitz des Chemie-Konzerns BASF bekannt.

Stadtinfo Bundesland: Rheinland-Pfalz Einwohnerzahl: 171.172 Anteil Studierende: ca. 3 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.ludwigshafen.de

Geschichte der Stadt

Ludwigshafen entwickelte sich aus der „Rheinschanze“, die von den französischen Besatzern bei der Gründung Mannheims zum Schutz der Stadt geplant wurde. Im Jahre 1843, als der komplette Rheinkreis zum damaligen Königreich Bayern gehörte, wurde die Rheinschanze zu Ehren des bayrischen König Ludwigs I. in „Ludwigshafen“ umbenannt. Zehn Jahre später erhielt sie die Rechte einer Gemeinde und wurde kurz darauf zur Stadt erhoben. 2009 wurde Ludwigshafen als „Ort der Vielfalt“ ausgezeichnet. Mit diesem Titel ehrt die Bundesregierung Städte und Gemeinden für soziales Engagement und kulturelle Vielfalt.

Besonderheiten der Stadt

Größtes Unternehmen in der Stadt ist der Chemie-Konzern BASF. Das Unternehmen engagiert sich unter anderem für die kulturelle Vielfalt in Ludwigshafen und verfügt über ein eigenes Konzerthaus. Beim größten Arbeitgeber der Region spielt mittlerweile die Forschung eine größere Rolle als die industrielle Fertigung. „Wer hier wohnt und studiert, findet im Anschluss an sein Studium gut und gerne einen Arbeitsplatz fürs Leben“, ist Michael Cordier überzeugt.

Kultur & Freizeit

„Das Studentenleben in Ludwigshafen lässt sich vielseitig gestalten. Für die Nachtschwärmer käme der Musikpark oder das Loft in Frage. Außerdem gibt es viele kleine Restaurants, Bars und Shisha-Lounges“, rät Luisa Kläger, die hier Marketing studiert. Entspannen kann man in Ludwigshafen in den zahlreichen Grünanlagen und Parks oder an einem der insgesamt 17 Baggerseen. Im Sommer lockt das Festival des deutschen Films viele Besucher auf die Parkinsel. Das Wilhelm-Hack-Museum ist mit seiner bunten Keramikwand des Künstlers Miró kaum zu übersehen und ein Erlebnis für alle Freunde der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.

Kosten / Geld

Der Semesterbeitrag an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein beträgt derzeit 122 Euro. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Mieten und der guten Verkehrsanbindung in der Region bietet sich die Stadt nicht nur als Wohnort für Studierende der Hochschule Ludwigshafen an. „Ich habe mich damals für den Einzug in eine WG in Ludwigshafen-Mitte entschieden, da ich neu in der Stadt war und möglichst viele Leute kennen lernen wollte. Eine weitere beliebte Wohnart ist das Studentenwohnheim, das ebenfalls sehr zentral gelegen ist“, erzählt Studentin Luisa Kläger. Das Wohnheim wird vom Studierendenwerk Vorderpfalz betrieben und die Miete beträgt monatlich zwischen 250 und 285 Euro.

Hochschule

In Ludwigshafen kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Hochschule legt ihren Fokus auf die BWL sowie das Sozial- und Gesundheitswesen und bietet auch duale Studiengänge an, etwa Hebammenwesen, Pflege oder Logistik.