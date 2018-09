Hochschulpanorama

Krefeld

Krefeld wird an seinem östlichen Rand vom Rhein begrenzt. Mehr als die Hälfte des Stadtgebietes sind Grünflächen, darunter einige Parks, der Botanische Garten sowie der Stadtwald. „Zwischen Gründerzeithäusern und moderner Architektur, mitten im Grünen, lebt der Krefelder mit einem ausgeprägten Sinn für Kultur und Sport“, beschreibt Ulrich Cloos, Leiter des städtischen Fachbereichs Marketing und Stadtentwicklung die Stadt und ihre Bewohner.

Stadtinfo Bundesland: Nordrhein-Westfalen Einwohnerzahl: 233.342 Anteil Studierende: ca. 6,5 Prozent Mietpreis: ca 7 €/qm Homepage: www.krefeld.de

Geschichte der Stadt

Im 1. Jahrhundert nach Christus erbauten die Römer am Rhein auf dem Gebiet des heutigen Krefelder Stadtteils Gellep das Kastell Gelduba. Im Mittelalter wuchs die dortige Bauernsiedlung und erhielt 1361 mit dem neuen Namen „Crefeld“ die Stadtrechte. Im 17. Jahrhundert wurde Krefeld zum Zufluchtsort für Mennoniten, die wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Diese frommen Menschen waren tüchtige Handwerker und Geschäftsleute und brachten der Stadt großen Wohlstand. Damit kam auch die Samt- und Seidenweberei in die Stadt. Die sogenannten „Seidenbarone" gründeten Fabriken und Hauswebereien, deren textiles Erbe noch heute ersichtlich ist. Bis zu 80 Prozent aller in Deutschland gefertigten Krawatten kommen nach wie vor aus Krefeld.

Besonderheiten der Stadt

Im Stadtteil Linn steht das Deutsche Textilmuseum, das eine der international wichtigsten Sammlungen von historischen Textilien beherbergt: Etwa 30.000 Objekte von der Antike bis zur Gegenwart werden hier ausgestellt. Der bekannte Architekt Ludwig Mies van der Rohe baute in Krefeld das „Haus Lange“ und das „Haus Esters“, die heute beide als Museen für zeitgenössische Kunst dienen.

Kultur & Freizeit

Grüne Plätze zum Ausruhen, Spazieren oder Joggen gibt es in Krefeld genug. "Die Innenstadt von Krefeld ist nur ein paar Minuten vom Campus entfernt", erzählt Maximilian Heissig, der hier seinen Master im Fach Business Management absolviert. “Neben diversen Einkaufsmöglichkeiten gibt es dort viele Kneipen und Cafés. Empfehlenswert sind vor allem die 'Flotte' und die 'Kufa', in der viele Veranstaltungen und Partys stattfinden." Ulrich Cloos vom Stadtmarketing Krefeld beschreibt den typischen Krefelder als sehr freundlich: „Krefelder lieben eine gesellige Atmosphäre, in der sich jeder sofort willkommen fühlt.“

Kosten / Geld

Das Semesterticket gilt in allen Fahrzeugen des ÖPNV in NRW und ist im Semesterbeitrag von aktuell 301,62 Euro inbegriffen. So sind beispielsweise die nahegelegene Landeshauptstadt Düsseldorf oder andere Großstädte wie Köln und Dortmund einfach zu erreichen. „Wohnen in Krefeld ist günstiger als in den großen Universitätsstädten", weiß Maximilian Haissig. „WG-Zimmer gibt es hier ab 200 Euro im Monat, eine eigene Wohnung ab 300 Euro. Nebenjobs sind durch die guten Kontakte der Hochschule in die Wirtschaft leicht zu bekommen."

Hochschule

In Krefeld kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Hochschule Niederrhein ist die zweitgrößte Fachhochschule in NRW und auf zwei Standorte aufgeteilt. Der Textiltradition entsprechend gibt es am Standort Mönchengladbach einen ganzen Bereich, der sich mit Textil- und Bekleidungstechnik beschäftigt. In Krefeld kann man neben Chemie, Elektrotechnik oder Maschinenbau auch E-Health und Design studieren.