Köln

Köln ist die viertgrößte Stadt Deutschlands. Das Wahrzeichen der Rheinmetropole ist der Kölner Dom, der seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und das weltweit dritthöchste Kirchengebäude ist. Wer sich der Millionenstadt mit der Bahn nähert, erblickt die beiden Türme schon von Weitem.

Stadtinfo Bundesland: Nordrhein-Westfalen Einwohnerzahl: 1.081.701 Anteil Studierende: ca. 6 Prozent Mietpreis: ca. 8 - 12 €/qm Homepage: www.koeln.de

Geschichte der Stadt

Die Geschichte Kölns lässt sich bis ins letzte Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen, als die Römer am linken Rheinufer siedelten. Ende des 18. Jahrhunderts fiel die Stadt an Frankreich, doch bereits 1815 wurde Köln – sowie das gesamte Rheinland – im Zuge des Wiener Kongresses Teil des Königreichs Preußen. Obwohl Köln heute die einwohnerstärkste Stadt in Nordrhein-Westfalen ist, ist Düsseldorf die Landeshauptstadt, was mit der Besatzung der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg zu erklären ist.

Besonderheiten der Stadt

Köln ist eine der Karnevalhochburgen Deutschlands. Während der fünften Jahreszeit herrscht Ausnahmezustand in der Stadt. Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt die närrische Zeit. Die Festivitäten auf den Straßen starten an Weiberfastnacht, auch Wieverfastelovend genannt. Höhepunkt ist der Rosenmontagszug. Nach der Nubbelverbrennung am Aschermittwoch kehrt wieder Normalität ein.

Kultur & Freizeit

„Köln ist eine junge, weltoffene und lebensfrohe Wissenschaftsstadt“, weiß Gregor Timmer, Stadtsprecher von Köln. „Köln ist Lebensgefühl pur.“ Man kann zahlreiche Museen, Konzerte, Theater, Messen, Sportveranstaltungen und Ausstellungen besuchen oder in den Kneipen ein Kölsch trinken. Auch bei Fernsehshows wie „Stern TV“ und „Wer wird Millionär?“ kann man als Gast im Publikum sitzen. Wenn man mal eine Pause vom Stadtleben braucht, hat man es nicht weit bis in den Naturpark Eifel.

Kosten / Geld

Ein Zimmer in einem der 89 Studentenwohnheime des Kölner Studentenwerks kostet durchschnittlich 256 Euro monatlich. Das Semesterticket ist im Semesterbeitrag von 261,12 Euro enthalten und kann auf ganz NRW ausgeweitet werden. Und wer sich etwas dazuverdienen möchte, kann beim Jobportal „Stellenwerk“ der Uni zu Köln oder dem „Nebenjob-Service“ der TH Köln auf die Suche gehen.

Hochschule

In Köln kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Universität zu Köln wird in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gefördert. Die FH Köln hat auch Standorte in Gummersbach und Leverkusen.