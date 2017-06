Hochschulpanorama

Detmold

Detmold ist die größte Stadt im Kreis Lippe. Die Hochschulstadt liegt in Ostwestfalen, etwa 30 Kilometer östlich von Bielefeld. "Detmold gehört zu den sogenannten kleinen Kulturstädten - das wissen auch unsere Studierenden zu schätzen", erklärt Vanessa Rubart, Leiterin der Touristinformation.

Stadtinfo Bundesland: Nordrhein-Westfalen Einwohnerzahl: 73.586 Anteil Studierende: ca. 3,5 Prozent Mietpreis: ca. 6 €/qm Homepage: www.stadtdetmold.de

Geschichte der Stadt

Detmold geht aus der altsächsischen Siedlung Thiotmalli hervor, die 783 erstmals erwähnt wurde. Im Jahr 1265 wurde dem Ort das Stadtrecht verliehen. Von einem wirtschaftlichen Niedergang nach dem Dreißigjährigen Krieg konnte sich Detmold ab dem 17. Jahrhundert etwas erholen. Ab 1880 entwickelte sich die Stadt am Teutoburger Wald von einer Handwerker- und Ackerbürgerstadt zu einer modernen Landeshauptstadt. Das Stadtbild wird heute noch von Elementen aus dem späten Mittelalter, der Biedermeierzeit und der Gründerzeit mitbestimmt.

Besonderheiten der Stadt

Ein besonderes Highlight ist die Veranstaltung „Lippe Kulinarisch“. Der Schlossplatz verwandelt sich am ersten Augustwochenende in ein Schlaraffenland, in dem ausgewählte Restaurants aus dem Umland ihr Können beweisen. Alle zwei Jahre findet das „Europäische Straßentheater Festival“ statt, bei dem die historische Innenstadt Detmolds zu einer Bühne für Inszenierungen aller Art wird.

Kultur & Freizeit

Als Wahrzeichen der Stadt gilt das Hermannsdenkmal, das 386 Meter über Detmold steht und an die Schlacht im Teutoburger Wald im 9. Jahrhundert erinnert. Es ist mit knapp 54 Metern die höchste Statue Deutschlands. Direkt nebenan befindet sich der Teuto-Kletterpark mit mehr als 60 Kletterstationen. Sehenswürdigkeiten sind außerdem das Fürstliche Residenzschloss mitten in der historischen Altstadt und das Lippische Landesmuseum mit seiner reichen Sammlung zur Landes- und Kulturgeschichte, Naturkunde und Prähistorie. Auch das größte Freilichtmuseum Deutschlands und die älteste Greifvogelwarte Europas sind in Detmold zu finden. Zum Relaxen bieten sich zahlreiche kleine Straßencafés in der belebten Altstadt oder ein Besuch auf dem Wochenmarkt an.

Kosten / Geld

In Detmold befinden sich zwei Wohnanlagen des Studierendenwerks Bielefeld, in welchen ein Zimmer zwischen 200 und 350 Euro pro Monat zu haben ist. „Bei der Wohnungssuche hilft der AStA der jeweiligen Hochschule. Es lohnt sich auch, am Wochenende die ‚Lippische Landeszeitung‘ oder ‚Lippe aktuell‘ zu lesen“, weiß Nelson Teles, Mitarbeiter in der Touristinformation „Lippe & Detmold“. Er weist auch auf gute Jobmöglichkeiten für Studierende in der Gastronomieszene hin. Der Preis für das NRW-Semesterticket ist in den Semestergebühren enthalten.

Hochschule

In Detmold kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Hochschule für Musik hieß ursprünglich „Nordwestdeutsche Musikakademie“. Pro Jahr finden rund 450 Konzerte statt, bei denen die Studierenden ihr Können zeigen. Der Standort Detmold der Hochschule Ostwestfalen-Lippe (OWL) ist auf Bau- und Architekturwesen spezialisiert. Es gibt drei weitere Standorte der OWL in Höxter, Lemgo und Warburg.