Foto: Stadt Bochum, Presse- und Informationsamt Das Bermudadreieck in Bochum läd mit seinen vielen Restaurants und Bars zum Verweilen ein.

Bochum

Bochum liegt im Herzen des Ruhrgebiets, in unmittelbarer Nähe zu Essen, Gelsenkirchen, Recklinghausen und Dortmund. In der ehemalige Industriestadt hat sich in den vergangenen Jahren ein starker Dienstleistungssektor entwickelt.