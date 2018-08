Hochschulpanorama

Oldenburg ist nach Hannover und Braunschweig die drittgrößte Stadt Niedersachsens und liegt sehr zentral: Sowohl Bremen als auch die Nordsee sind nur knapp 40 Kilometer entfernt. 2009 trug Oldenburg den Titel „Stadt der Wissenschaft".

Stadtinfo Bundesland: Niedersachsen Einwohnerzahl: 168.078

Anteil Studenten: ca. 13 Prozent Mietpreis: 8 €/qm

Homepage: www.oldenburg.de

Geschichte der Stadt

1108 wurde die Stadt das erste Mal unter dem Namen „Aldenburg“ urkundlich erwähnt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Oldenburg weitgehend verschont, was zur Folge hatte, das nach dem Krieg viele Flüchtlinge in die Stadt kamen, wodurch sie rasant wuchs und zu einer Großstadt wurde. Heute ist die Stadt zusammen mit Bremen Namensgeber für die Metropolregion Bremen/Oldenburg.

Besonderheiten der Stadt

Die Einheimischen sind schon seit Jahren laut Umfragen überdurchschnittlich zufrieden mit ihrer Stadt. Jährlich wird der Nikolaimarkt veranstaltet, bei dem hochwertiges Kunsthandwerk angeboten wird. Weitere Feste sind die „Hafenlust Oldenburg“ oder auch das Musikfestival „Oldenburger Promenade“.

Kultur & Freizeit

„Oldenburg ist die kleinstädtischste Großstadt, die ich kenne. Hier wird alles mit dem Rad erledigt“, sagt Marcel Thier, der an der Universität Humanmedizin studiert. In der historischen Innenstadt Oldenburgs sind zahlreiche Cafés, Restaurants und Kneipen zu finden. Als Highlight legen bei der „Night of the Profs“ jedes Jahr im November 30 Professorinnen und Professoren in Oldenburger Clubs auf.

Kosten / Geld

Wie in jeder Hochschulstadt ist auch in Oldenburg die Nachfrage nach Wohnungen groß. Marcel Thier weiß: „Am besten sollte man so früh wie möglich mit der Suche nach einer Wohnung beginnen – Nachmieter findet man immer kurzfristig.“ Je nach Wohnheim liegt die Miete zwischen 160 und 450 Euro im Monat.

Hochschule

In Oldenburg kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover und der Leibniz Universität Hannover hat die Universität Oldenburg erfolgreich mit „Hearing4all“ an der Förderlinie Exzellenzcluster teilgenommen. An der Jade Hochschule in Oldenburg sind die Fachbereiche Architektur, Bauwesen und Geoinformation mit dem Institut Hörtechnik und Audiologie angesiedelt. Weitere Standorte der Jade Hochschule sind Wilhelmshaven und Elsfleth.