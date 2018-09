In der Göttinger Innenstadt ist immer was los. Sie lädt nicht nur Studierende zum Shoppen ein.

Hochschulpanorama

Göttingen

„Göttingen, die Stadt, die Wissen schafft, hat nicht nur ausgezeichnete Studienbedingungen zu bieten, sondern auch eine Wohlfühlatmosphäre - das zieht Jahr für Jahr mehr junge Leute aus aller Welt zu uns, die wir in Göttingen herzlich willkommen heißen“, sagt Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler.

Stadtinfo Bundesland: Niedersachsen Einwohnerzahl: 134.000 Anteil Studierende: ca. 25 Prozent Mietpreis: 6 - 10 €/qm Homepage: www.goettingen.de

Geschichte der Stadt

Einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte Göttingen im Spätmittelalter durch den Tuchhandel. Als dieser jedoch einbrach, wurde aus der ehemaligen Handelsmetropole Ende des 16. Jahrhundert wieder ein verschlafenes Landstädtchen. Erst mit Gründung der Georg-August-Universität im Jahr 1734 gelang Göttingen ein neuer Aufschwung. Herausragende Persönlichkeiten wie die Brüder Grimm und Carl Friedrich Gauß waren dort als Professoren tätig. Mit 44 Nobelpreisträgern hat die Universität mehr Nobelpreisträger vorzuweisen als alle anderen Universitätsstädte auf der Welt.

Besonderheiten der Stadt

„Göttingen ist die ‚Fahrrad-Uni-Stadt‘. Von der Vorlesung in die Bibliothek, schnell nach Hause und dann zum Feierabendbier, das sind kurze Wege, die in wenigen Minuten mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können“, sagt Markus Bremer, Berufsberater der Arbeitsagentur Göttingen. Eine Besonderheit ist auch die Brunnenfigur, das Gänseliesel, das einem Brauch nach von allen frisch gebackenen Doktoranden geküsst werden muss und somit wohl das meistgeküsste Mädchen der Welt ist.

Kultur & Freizeit

Die BWL-Studentin Rébecca Claude fühlt sich in Göttingen pudelwohl: „Göttingen bietet tausend Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Ob zum gemütlichen Frühstücken ins Café, zum Sonne tanken an den See oder zum Feiern in den Club – die Auswahl ist erstaunlich groß!”

Kosten / Geld

Im Wohnheim zahlen Studierende 125 bis 481 Euro Miete im Monat. „Wenn das BAföG nicht reicht: Die Göttinger Agentur für Arbeit ist mit der Jobvermittlung für Studierende direkt auf dem Uni-Campus präsent“, verspricht Berufsberater Markus Bremer. Vermittelt werden beispielsweise Jobs auf der Messe Hannover, zum Hunde ausführen, als Helfer bei Umzügen oder als Weihnachtsmann/-frau in der Adventszeit.

Hochschule

In Göttingen kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

„Die traditionsreiche Georg-August-Universität in Göttingen hat eine große und berühmte geisteswissenschaftliche Fakultät. Wo kann man schon Iranistik, Kulturanthropologie oder Chinesisch auf Lehramt studieren?“ sagt Markus Bremer. Die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst bietet am Standort Göttingen Studiengänge aus den Bereichen Naturwissenschaften und Technik sowie Ressourcenmanagement.