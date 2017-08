Hochschulpanorama

Wismar

„Die Hansestadt Wismar ist eine Stadt, in die man sich verlieben muss – die Lage direkt an der Ostsee und die historische Altstadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, machen Wismar zu etwas ganz Besonderem“, sagt Pressesprecher Marco Trunk. Nicht ohne Grund ist die Stadt an der Ostseeküste eines der beliebtesten Urlaubsziele in Mecklenburg-Vorpommern.

Stadtinfo Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern Einwohnerzahl: 44.365 Anteil Studierende: ca. 20 Prozent

Mietpreis: ca. 6 €/qm Homepage: www.wismar.de

Geschichte der Stadt

Bereits einige Jahre nach der Stadtgründung wurde Wismar 1259 Mitglied der Hanse und blieb bis zum Jahr 1358 Residenzstadt der mecklenburgischen Fürsten. Wirtschaftlicher Erfolg durch Schifffahrt und Handelsgewerbe verschaffte der Stadt enormen Wohlstand. Nach dem Dreißigjährigen Krieg fiel Wismar im Westfälischen Frieden als kaiserliches Lehen an die schwedische Krone, welche die Stadt zu einer der stärksten Seefestungen Europas ausbauen ließ. Bis 1803 blieb Wismar in schwedischer Hand, erst 1903 wurde es offiziell an Deutschland zurückgegeben.

Besonderheiten der Stadt

Jedes Jahr im Spätsommer feiern die Wismarer mit dem „Schwedenfest“ ihre größte Veranstaltung im Festkalender. Ein Wahrzeichen der Stadt sind die sogenannten „Schwedenköpfe“ am Alten Hafen. Die bunt bemalten Büsten markieren – auf Holzpfählen angebracht – die Einfahrt in den Hafen, sind aber auch an Land anzutreffen. Der Grundriss der Stadt, der noch dem einer mittelalterlichen Hansestadt entspricht, sowie die vielen originalen Backsteinhäuser haben Wismars Altstadt 2002 den Titel „Unesco-Weltkulturerbe“ eingebracht.

Kultur & Freizeit

Pluspunkt in Wismar: Die Nähe zur Ostsee. „Man ist in kurzer Zeit auf der Insel Poel, dort gibt es weite, wilde Strände“, rät Clara Heyne, die hier Kommunikationsdesign und Medien studiert. Außerdem sorgen die Studierenden für Unterhaltung. „Man hat die Gelegenheit, hier recht viel selbst auf die Beine zu stellen.“ Wie etwa das CampusOpenAir, das seit 2000 stattfindet – und mit national bekannten Bands aus der Popmusik aufwartet. In den vergangenen Jahren traten beispielsweise Jennifer Rostock, Clueso oder Revolverheld vo rden Studierenden auf. Natürlich gibt es auch ein Kino, gemütliche Cafes und viele Studentenkneipen in Wismar.

Kosten / Geld

In Wismar betreibt das Studentenwerk Rostock fünf Wohnheime. Ein Zimmer ist dort ab 193 Euro im Monat zu haben. WG-Zimmer kosten je nach Lage und WG-Größe zwischen 195 und 260 Euro pro Monat. Wer sich etwas dazuverdienen will, hat in der Tourismusstadt gute Karten, weiß Anja Colwig, Beraterin für akademische Berufe der hiesigen Arbeitsagentur: „Servicekräfte in der Gastronomie oder Reinigungskräfte für Ferienhäuser sind immer gefragt.“

Hochschule

In Wismar kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

An der Hochschule Wismar kann man technische, wirtschaftliche und gestalterische Fächer studieren, darunter auch eher exotische Fächer wie „Marine Engineering“ oder auch „Multimedia Engineering“. Zusätzlich zum Campus Wismar unterhält die Hochschule zwei Außenstandorte auf Poel und in Rostock-Warnemünde.