Stralsund

Die Hansestadt im Nordosten Deutschlands liegt ungefähr 80 Kilometer östlich von Rostock und zu Füßen der Insel Rügen. Die Altstädte von Stralsund und Wismar gehören zusammen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Oberbürgermeister Dr.-Ing. Alexander Badrow findet: „Stralsund ist Lebensfreude pur. Umringt von Wasser, Kultur und Natur fällt der Start in den sogenannten Ernst des Lebens an unserer Hochschule besonders leicht. Und zur Leichtigkeit des Seins gesellt sich hier eine erstklassige Ausbildung - international und praxisnah.“

Stadtinfo Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern Einwohnerzahl: 59.610 Anteil Studierender: ca. 3,7 Prozent Mietpreis: 4 - 8 €/qm Homepage: www.stralsund.de

Geschichte der Stadt

Im Jahre 1234 entstand aus einer ehemaligen Kaufmannssiedlung die Stadt Stralsund. Zusammen mit Greifswald, Rostock, Lübeck und Wismar gründete die Stadt Mitte des 13. Jahrhunderts den Städtebund Hanse. Dieser führte zu großem Reichtum und Einfluss. Im 17. Jahrhundert wurde Stralsund wochenlang belagert, eine Befreiung war erst durch die Hilfe von Schweden möglich, das danach 200 Jahre lang Besitzansprüche geltend machte.

Besonderheiten der Stadt

Mit den Inselschönheiten Rügen und Hiddensee vor der Haustür, bietet Stralsund selbst schöne Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung: Seien es die Segel- oder Ruderregatten auf dem Strelasund, das Strandbad oder die Unterwasserwelt, die man im Ozeaneum bewundern kann. Ob Kultur oder Kneipe, Mittelaltermarkt oder Hafenfest – hier kann man Abtauchen…

Kultur & Freizeit

„Stralsund ist eine Touristenhochburg. Die historische Altstadt und die vielen Museen locken jährlich über eineinhalb Millionen Besucher in die Stadt“, erzählt Ute

Harder, Berufsberaterin der örtlichen Agentur für Arbeit. Dementsprechend gibt es viele Kneipen, Cafés und Bars, um den Abend angenehm ausklingen zu lassen. Im Deutschen Meeresmuseum geht es an insgesamt vier Standorten ums, aufs und unters Wasser. Das Meer ist ohnehin ein großes Thema in Stralsund. So kann man als Studierender der HOST einen Segelschein machen oder viele andere Wassersportarten ausüben.

Kosten / Geld

„Vor allem der Tourismus bietet gute Möglichkeiten, in der Gastronomie einen Nebenjob zu finden“, sagt Berufsberaterin Ute Harder. Aber auch abseits von Restaurants, Bars und Geschäften gibt es Jobs: „In Stralsund und Umgebung werden dringend junge Fachkräfte gesucht und das in so gut wie allen Branchen“, weiß die Berufsberaterin. Der Tourismus, das Dienstleistungsgewerbe und Unternehmen der Metallverarbeitung sind die stärksten Wirtschaftsbereiche der Hansestadt. Das Studentenwerk Greifswald vermietet günstige Studentenzimmer schon ab 150 Euro im Monat.

Hochschule

In Stralsund kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die HOST Stralsund hat ihren Campus direkt am Meer und bietet vor allem technische und wirtschaftliche Studiengänge aus den Bereichen Informatik, Technik, Tourismus und Wirtschaft an. Der Forschungsschwerpunkt liegt unter anderem auf regenerativen Energien und Gesundheitstechnologien.