Hochschulpanorama

Neubrandenburg

Zwischen Berlin und der Ostsee liegt Neubrandenburg. An der kleinen Hochschule können sich die Studierenden über eine intensive und persönliche Betreuung freuen.

Stadtinfo Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern Einwohnerzahl: 64.586 Anteil Studierende: rund 3 Prozent Mietpreis: 5,50 - 8 €/qm Homepage: www.neubrandenburg.de

Geschichte der Stadt

Mehr als 750 Jahre alt ist „die Stadt der vier Tore“. Diesen Beinamen trägt sie wegen der sehr gut erhaltenen Stadtbefestigung mit den vier Toren. Im Mittelalter lebte die Stadt vom Handel, Zolleinnahmen und Landwirtschaft. Der Dreißigjährige Krieg sorgte jedoch für den politischen und wirtschaftlichen Untergang der Stadt. Erst zu DDR-Zeiten setzte ein sprunghaftes Wachstum ein, als die Stadt zum Oberzentrum der Region sowie zur Industriestadt wurde.

Besonderheiten der Stadt

„Neubrandenburg bietet Vielfalt und Lebensqualität, ist eine lebendige und aktive Stadt inmitten wunderschöner Landschaft", sagt Oberbürgermeister Silvio Witt. Highlight ist der Tollensesee mit seiner imposanten Uferkulisse, die sich bis in die Stadt hinein erstreckt. Das Ufer liegt unmittelbar vor dem Campus der Hochschule.

Kultur & Freizeit

Mit der Philharmonie und den vielen Musikevents ist Neubrandenburg eine Musikstadt; außerdem gibt es Kneipen, Diskos, eine Kunstgalerie und vieles mehr. „In seiner Freizeit kann man hier beispielsweise auch segeln oder schwimmen“, sagt Frank Schäfer, Berufsberater der hiesigen Arbeitsagentur. Überhaupt spielt der Sport eine zentrale Rolle: „Wir sind eine aktive Sportstadt mit Triathlon, einer starken Laufbewegung, Leichtathletik, Kanusport und Ballsportarten. Zahlreiche Olympiamedaillen sowie nationale und internationale Titel im Spitzensport konnten durch Leistungssportler nach Neubrandenburg geholt werden.“

Kosten / Geld

Die Mietpreise in Neubrandenburg sind für eine Studentenstadt vergleichsweise günstig. Und Nebenjobs? „Die sind schon zu finden“, meint Frank Schäfer, „etwa in der Gastronomie, im Handel oder in Callcentern“.

Hochschule

In Neubrandenburg kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Ein großer Fachbereich der Hochschule Neubrandenburg ist „Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung“, wo man auch moderne Fächer wie „Early Education“ oder „Gesundheits- und Pflegewissenschaft“ findet. Weitere markante Säulen sind die Geo- und Agrarwissenschaften, deren Fachspektrum von Geoinformatik über Lebensmitteltechnologie zu Naturschutz- und Landnutzungsplanung reicht.