Marburg

Foto: Georg Kronenberg Sehenswürdigkeiten der historischen Altstadt sind das Schloss Marburg sowie die Lutherkirche.

Hochschulpanorama

Die Stadt Marburg liegt an der Lahn, einem östlichen Nebenfluss des Rheins. Die Universität ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der Region. „Andere Städte haben eine Universität, Marburg ist eine Universität – so sagt es schon ein weitläufiges Sprichwort. Marburg ist eine wirtschaftsstarke, bunte und weltoffene Stadt in der Mitte Hessens“, sagt Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies.