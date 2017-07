Frankfurt am Main ist bekannt als Finanzstadt.

Hochschulpanorama

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main ist die größte Stadt in Hessen und international bekannt als Finanzzentrum und Messestadt. Aber auch Studierenden bietet die Großstadt dank mehrerer Hochschulen vielfältige Möglichkeiten.

Stadtinfo Bundesland: Hessen Einwohnerzahl: 724.486 Anteil Studierende: ca. 9 Prozent Mietpreis: ab ca. 12 €/qm Homepage: www.frankfurt.de

Geschichte der Stadt

Die Stadt Frankfurt gewann als Verweilort der Kaiser und Könige nach 794 früh an Bedeutung. Ab dem 16. Jahrhundert blühten Künste und Gewerbe auf, auch die Wissenschaften wurden gepflegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich Frankfurt zum zentralen deutschen Banken- und Börsenplatz. Seit 1998 befindet sich der Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) im Eurotower Frankfurts.

Besonderheiten der Stadt

Die Mainmetropole ist besonders stolz auf den berühmtesten Sohn der Stadt, Johann Wolfgang von Goethe. „Immer wieder liest man, dass der Campus Westend der Goethe-Universität Deutschlands schönster Campus sei“, berichtet Dr. Hans Groffebert von der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung.

Kultur & Freizeit

Frankfurt hat das Museumsufer mit 13 Häusern und preisgekrönte Bühnen aller Sparten und für Sportler vor allem Großevents in Ausdauersportarten zu bieten. Lokale Spezialitäten sind etwa die „grüne Sauce“ aus traditionell sieben Kräutern, die vielerorts zu Kartoffeln serviert wird, sowie der Apfelwein. Sehenswert ist auch die Senckenberganlage mit dem gleichnamigen Museum, in dem unter anderem ein Tyrannosaurus Rex zu bewundern ist.

Kosten/Geld

Die Mietpreise in Frankfurt sind im Vergleich zu anderen Städten sehr hoch. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Studierende, eine Wohnung in umliegenden Städten zu beziehen und mit dem Semesterticket zu pendeln. Jedoch bietet Frankfurt für Studierende viele Nebenjobs. „Es gibt Jobangebote an der Messe und dem Frankfurter Flughafen“, erklärt Dr. Hans Groffebert.

Hochschule

In Frankfurt am Main kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):

Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

In den Natur-, Lebens- und Geisteswissenschaften wird die Universität im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gefördert. Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) realisiert zahlreiche Projekte im Bereich der kulturellen Bildung und interdisziplinäre Kooperationen mit überregionalen Institutionen.