Hochschulpanorama

Tübingen

Die Eberhard-Karls-Universität, eine der ältesten Universitäten Deutschlands, prägt das Stadtbild Tübingens erkennbar. Gut jeder dritte Stadtbewohner ist Studierender. Dazu kommen noch die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter der Uni. Die idyllische Studentenstadt liegt am Neckar, knapp 30 Minuten von Stuttgart entfernt.

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 88.346

Anteil Studenten: ca. 33 Prozent Mietpreis: ca. 9-10 €/qm Homepage: www.tuebingen.de

Geschichte der Stadt

Urkundlich belegt ist die Existenz der Stadt seit 1078. Im späten Mittelalter war Tübingen nach Stuttgart die zweitgrößte Stadt Württembergs. 1477 wurde die Universität gegründet, wo 1817 die erste staatswissenschaftliche Fakultät und 1863 die erste naturwissenschaftliche Fakultät in Deutschland entstand. Hier sagt man: „In Tübingen gibt es keine Universität. Tübingen ist eine Universität.“

Besonderheiten der Stadt

Legendär ist das Stocherkahnrennen auf dem Neckar. Das Team, das mit seinem meterlangen Boot als erstes die 2,5 Kilometer lange Schleife um die Neckarinsel bewältigt, hat gewonnen. Das Verlierer-Team muss Lebertran trinken. Das derb-fröhliche Spektakel zieht jedes Mal tausende Besucher an. Das Rennen führt vorbei am Hölderlin-Turm, benannt nach dem Dichter Johann Christian Friedrich Hölderlin, der von 1807 bis 1843 in Tübingen wohnte.

Kultur & Freizeit

„Tübingen verbindet das Flair eines liebevoll restaurierten, mittelalterlichen Stadtkerns mit der bunten Betriebsamkeit und dem Lebensgefühl einer jungen, modernen und weltoffenen Studentenstadt“, meint Oberbürgermeister Boris Palmer. Der alte Botanische Garten ist im Sommer der Treffpunkt für Studierende, um zu entspannen und zu grillen. Auch die Biergärten und Pubs, wie der Neckarmüller, sind zentrale Anlaufstellen. Ein Muss ist zudem das Clubhausfest der Universität, das jeden Donnerstag stattfindet und für Studierende kostenfrei ist.

Kosten / Geld

Günstiger Wohnraum ist in Tübingen recht knapp. Dafür gibt es eine große Zahl an Studentenwohnheimen mit Zimmern ab 180 Euro monatlich. Trotzdem leben laut dem CHE-Hochschulranking nur zwei Prozent der Tübinger Studierenden noch bei ihren Eltern.

Hochschule

In Tübingen kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Uni Tübingen gehört zu den elf deutschen Universitäten, die als exzellent ausgezeichnet wurden. Sie bietet fast 200 Studiengänge an 14 Fakultäten an. Die Forschungsschwerpunkte liegen in der Medizin, der Biologie, den Umwelt- und Geowissenschaften sowie in der Physik und der evangelischen Theologie.