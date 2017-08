Hochschulpanorama

Trossingen

Trosslingen liegt in der sonnenreichsten Region Deutschlands zwischen Schwarzwald, Schwäbischer Alb, Donautal und Bodensee. Auf Grund verschiedener musikalischer Einrichtungen sowie der staatlichen Musikhochschule Trossingen bezeichnet sich die Stadt offiziell als Musikstadt.

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 16.123 Anteil Studierende: ca. 3 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.trossingen.de

Geschichte der Stadt

1827 stellte Christian Messner in Trossingen sein erstes „Bläsle“, eine Mundharmonika, her und war damit richtungsweisend für die Entwicklung des einst abgelegenen Pfarrdorfes. Ihm folgte Matthias Hohner, der 30 Jahre später die damals größte Fabrik für Harmonikas gründete.

Besonderheiten der Stadt

Das denkmalgeschützte Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus ist für seine hervorragende Akustik bekannt. Darüber hinaus befindet sich in der Stadt das Deutsche Harmonikamuseum mit seinen einzigartigen Sammlungen von Mundharmonikas, Handzuginstrumenten und dem größten Knopfakkordeon der Welt. Im Museum Auberlehaus kann man vollständige Dinosaurierskelette besichtigen.

Kultur & Freizeit

In der Nähe der Musikhochschule lädt die „Kulturfabrik Kesselhaus“ regelmäßig zu Blues-, Jazz- und Kabarettveranstaltungen ein. Entspannung verspricht das Naturbad „Troase“. Ein Highlight bietet die „Mondscheinfahrt“ der Trossinger Eisenbahn mit einigen der ältesten noch betriebsfähigen Elektrozügen Deutschlands.

Kosten / Geld

Die Hohner-Stiftung betreibt ein Studierendenwohnheim. Dort sind auch mehrere Übungsräume für Musiker vorhanden. Um nebenher Geld zu verdienen bieten sich Studierenden viele Möglichkeiten, erklärt Jan Buschmann, Berater für akademische Berufe der zuständigen Agentur für Arbeit Rottweil: „Trossingen befindet sich in einem der wirtschaftsstärksten Landkreise Deutschlands, somit finden sich klassische Studentenjobs von der Verkaufshilfe bis hin zu Aushilfstätigkeiten in der Industrie. Außerdem sind die Trossinger Studierenden gesuchte Chorleiter und Musiklehrer und werden gerne für Konzerte engagiert.“

Hochschule

In Trossingen kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

„In Trossingen wird der Bogen mit dem Institut für Alte Musik vom Barock bis in die Moderne mit dem Studiengang Musikdesign gespannt. So findet man in der Mensa den versierten Cembalospieler neben dem hippster-bärtigen Digitalsoundtüftler“, beschreibt Berufsberater Jan Buschmann die Vielfalt der Hochschule. Neben den klassischen musikalischen Studiengängen finden sich auch in Deutschland einmalige Angebote wie „Music & Movement“, die pädagogische Vermittlung von Rhythmik und Bewegung. Regionale, nationale und internationale Kooperationen mit Hochschulen bieten zudem viele Möglichkeiten zum Austausch.