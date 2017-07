Hochschulpanorama

Stuttgart

Stuttgart ist die Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg und mit knapp 600.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Deutschlands. Sie ist Sitz der baden-württembergischen Landesregierung und des Landtags sowie zahlreicher Landesbehörden und hat darüber hinaus wirtschaftlich wie kulturell einiges zu bieten.

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 608.712 Anteil Studierende: ca. 10 Prozent Mietpreis: ca. ab 10 €/qm Homepage: www.stuttgart.de

Geschichte der Stadt

Im 10. Jahrhundert als Gestüt „Stuotengarten“ gegründet, wurde Stuttgart bereits 1219 zur Stadt erhoben. Seit 1495 war Stuttgart Residenz des Herzogs von Württemberg. Friedrich Schiller studierte ab 1773 in der „Schwabenmetropole“ erst Jura, dann Medizin. 1806 wurde Stuttgart zur Hauptstadt des Königreichs Württemberg. Großes Medieninteresse erlangte die Schwabenmetropole im Sommer 2010, als die Proteste im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21 hohe Wellen schlugen.

Besonderheiten der Stadt

Die Stadt am Neckar ist für zwei Dinge besonders bekannt: Autos und Wein. In einem Talkessel gelegen, umringt von unzähligen Weinbergen, ist sie nicht nur die Heimat von Daimler und Porsche, sondern generell eine der bedeutendsten Wirtschaftsmetropolen in Deutschland. „Neben hervorragenden Hochschulen gibt es hier zahlreiche Freizeit- und Erholungsangebote sowie aussichtsreiche Karrieremöglichkeiten bei namhaften Unternehmen. Gleichzeitig sorgen Menschen aus über 170 Nationen für internationales Flair und kulturelle Vielfalt", sagt Susann Neupert, Fachreferentin für Wissenschaft und Hochschulen im städtischen Kulturamt.

Kultur & Freizeit

Stuttgart versprüht viel urbanes Flair, gehört jedoch zu den grünsten Städten Europas. Zahlreiche Parks und Grünanlagen wie auch der Zoo „Wilhelma“ prägen das Stadtbild und bieten viel Raum für Erholung und Sport. Berühmt ist die Stadt für das zweitgrößte Volksfest der Welt, den „Cannstatter Wasen“. Außerdem sollte man sich einen Besuch im größten Drei-Spalten-Haus der Welt (Oper, Balett, Schauspiel) nicht entgehen lassen.

Kosten / Geld

Stuttgart ist schön, aber teuer. Die Mieten sind vor allem in der Innenstadt sehr hoch. Eine 60-Quadratmeter-Wohnung kostet im Schnitt rund 670 Euro pro Monat. Glücklich ist daher, wer einen Platz in einer der derzeit 35 Wohnanlagen des Studierendenwerks Stuttgart ergattert. Ein Einzelzimmer kostet hier je nach Größe und Ausstattung zwischen 200 und 400 Euro im Monat. Laut CHE_Hochschulranking nutzen in Stuttgart mehr als 70 Prozent der Studierenden die öffentlichen Verkehrsmittel, um zur Hochschule zu gelangen.

Hochschule

In Stuttgart kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Studienmöglichkeiten in der baden-württembergischen Hauptstadt sind vielfältig. Während die Universitäten eher technisch-naturwissenschaftlich ausgerichtet sind, bieten diverse andere Institutionen, zum Beispiel die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Studiengänge in weiteren Fachrichtungen an. Zudem ist die Hochschullandschaft international ausgerichtet.