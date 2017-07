Schwäbisch Gmünd

Foto: Stadt Schwäbisch Gmünd Der Marienbrunnen auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd fällt vor allem durch seine reich verzierten Beckenränder auf. Pittoresk - wie die gesamte Stadt.

Hochschulpanorama

Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd liegt im Osten Baden-Württembergs unweit von Stuttgart. „Es ist ein zauberhafter Platz für Ausbildung und Karriere“, findet Ute Meinke von der Stadtverwaltung. „Billiger als in jedem Ballungsraum und schöner als in jeder Touristenmetropole, kann man in einer der schönsten Landschaften Süddeutschlands studieren und leben“, ist sie überzeugt.