In Pforzheim fließen die Flüsse Enz und Nagold zusammen.

Hochschulpanorama

Pforzheim

Pforzheim wird „Goldstadt“ genannt, oder auch als „Pforte zum Schwarzwald“ bezeichnet. Die badische Großstadt hat zwar im Zweiten Weltkrieg ihre komplette Altstadt verloren, beeindruckt aber mit einer anziehenden Umgebung, lebendiger Kultur und vielen Studienmöglichkeiten an der Hochschule.

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 122.247 Anteil Studierende: ca. 5 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.pforzheim.de

Geschichte der Stadt

Pforzheim hat eine lange, glorreiche, aber auch tragische Geschichte: Ursprünglich von den Römern gegründet, wurde die Stadt später badische Residenzstadt. Um 1800 wurde Pforzheim zur wichtigsten Schmuckstadt der Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde fast die komplette Innenstadt zerbombt, weshalb von der einstigen Pracht wenig übrig geblieben ist.

Besonderheiten der Stadt

„Am Rande des Nordschwarzwalds bilden Kreativität und Präzision die Grundlage für einen lebendigen Dialog zwischen unserer erfolgreichen Wirtschaft und einer Hochschule mit großer internationaler Reputation", erzählt Oberbürgermeister Gert Hager. Heute stammen rund 75 Prozent des in Deutschland produzierten Schmuckes aus Pforzheim. Außerdem ist die Stadt multikulturell – 143 Nationalitäten leben hier, der Ausländeranteil ist in Deutschland nur in Offenbach höher.

Kultur & Freizeit

Von Pforzheim aus führen viele Wanderwege in den Schwarzwald. Die Stadt besitzt ein ausgeprägtes Nachtleben sowie viele kulturelle Angebote, etwa das Theater. Die „Schmuckwelten“ sind Europas größte Erlebniswelt für Gold, Edelsteine, Schmuck und Uhren.

Kosten / Geld

Pforzheim ist vergleichsweise günstig. Ein Zimmer im Wohnheim kostet zwischen 192 und 362 Euro im Monat. Da Pforzheim eine sehr vielfältige Wirtschaftsstruktur bietet, sollte jeder, der einen Nebenjob sucht, fündig werden.

Hochschule

In Pforzheim kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die drei Fakultäten Wirtschaft & Recht, Technik sowie Gestaltung bieten zahlreiche Studiengänge an – aus dem Bereich Wirtschaft beispielsweise Werbung, Personal oder Ressourceneffizienz. International begehrt ist ein Platz im Studiengang „Transportation Design“ – hier lernen die Autodesigner von morgen ihr Handwerk. Dazu passend: Laut CHE-Hochschulranking nutzen in Pforzheim nicht einmal drei Prozent der Studierenden das Fahrrad, um zur Hochschule zu gelangen.