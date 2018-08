Hochschulpanorama

Offenburg

Offenburg ist die größte Stadt der Region Ortenau und etwa 20 Kilometer südöstlich von Straßburg gelegen. „Das Oberzentrum Offenburg im Eurodistrikt überzeugt mit einer hohen Lebensqualität und nimmt dank seiner starken, auch mit der Hochschule eng vernetzten Wirtschaft eine exponierte Stellung am Arbeitsmarkt ein“, beschreibt Oberbürgermeisterin Edith Schreiner.

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 60.000 Anteil Studenten: ca. 8 Prozent Mietpreis: ca. 8 - 10 €/qm Homepage: www.offenburg.de

Geschichte der Stadt

Die erste urkundliche Erwähnung Offenburgs stammt aus dem Jahr 1148. Für das heutige Stadtbild war ein Großbrand im 17. Jahrhundert prägend. Nur ein Kapuzinerkloster überstand das Feuer unbeschadet. Heute zeigt sich Offenburg in barocker Pracht.

Besonderheiten der Stadt

Schon Goethe schrieb über die Ortenau: „In keinem anderen Land strahlt die Sonne heller und der Himmel blauer als hier zwischen Rhein und Reben.“ Die Ortenau ist eine hervorragende Wander- und Mountainbikeregion. Offenburg wurde zudem als fahrradfreundlichste Stadt Baden-Württembergs ausgezeichnet. Besonderes touristisches Interesse erhält das Offenburger Judenbad, eines von fünf im Rheingebiet noch erhaltenen Bädern dieser Art. Offenburg gilt zudem als „Freiheitsstadt“, da es vor mehr als 160 Jahren ein wichtiges Aktionszentrum der badischen Demokratiebewegung war.

Kultur & Freizeit

„Das viele Grün in der Stadt, vor allem aber der Gifizsee direkt neben der Hochschule, sind im Sommer genial. In zehn Minuten ist man zum spazieren in den Weinbergen oder nutzt das tolle Sportangebot“, findet Lea Treick, die in Offenburg im Master „Energy Conversion and Management“ studiert. Zum Nachtleben tragen Partylocations wie die „Etage 1“ und der „Club“ bei, ebenso gemütliche Kneipen. Wer am Wochenende Großstadtluft schnuppern will, ist mit der Bahn innerhalb weniger Stunden in Freiburg, Karlsruhe, Straßburg oder Basel.

Kosten / Geld

Die Wohnpreise in den Studentenwohnheimen sind moderat. Ein Zimmer bekommt man ab 189 Euro im Monat. Lea Treick findet: „Die Wohnungslage ist recht eng. Es lohnt sich, früh zu suchen.“ Dafür ist aber das Bus- und Bahnsystem gut ausgebaut – wobei man in Offenburg eigentlich Fahrrad fährt.

Hochschule

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Hochschule Offenburg ist eine technisch orientierte Hochschule. In vier Fakultäten stehen Studiengänge aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und Medien zur Auswahl. Sie hat einen zweiten Standort in Gengenbach, wo die Fakultät für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen untergebracht ist. „Die Hochschule ist überraschend international“, sagt Lea Treick und ergänzt: „Sie genießt einen guten Ruf, vor allem bei der praktischen Ausbildung, und ist bei Industriepartnern in ganz Süddeutschland bekannt.“