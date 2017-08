Hochschulpanorama

Konstanz

Konstanz ist die größte Stadt am Ufer des Bodensees. Die Grenze zu den Schweizer Nachbarn verläuft praktisch durchs Stadtgebiet: Die Schweizer Kleinstadt Kreuzlingen ist von der Innenstadt aus locker zu Fuß zu erreichen. Bei gutem Wetter kann man nicht nur den See genießen, sondern auch auf die nahegelegen Alpen blicken.

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 85.478 Anteil Studenten: 19 Prozent Mietpreis: ca. 8 - 10 €/qm Homepage: www.konstanz.de

Geschichte der Stadt

Bereits die Römer haben in Konstanz eine Befestigungsanlage errichtet. Ab dem 6. Jahrhundert war die Stadt Bischofssitz. Im Mittelalter erlebte Konstanz seine Blütezeit als Handelszentrum. Im 15. Jahrhundert wurde hier während des einzigen Kirchenkonzils nördlich der Alpen ein neuer Papst gewählt. Im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Städten wurde Konstanz im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört. Zu verdanken haben die Konstanzer das ihrer Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen, die aufgrund der Neutralität der Schweiz nicht angegriffen oder beschädigt werden sollte.

Besonderheiten der Stadt

Konstanz ist durch seine gut erhaltene Altstadt und die gepflegten Anlagen am See ein beliebtes touristisches Ausflugsziel. „Das historische Ambiente der Altstadt und der Bodensee mit seinen vielen Ausflugsmöglichkeiten ermöglichen eine hohe Lebensqualität“, findet Michael Schlipf, Hochschulkoordinator der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Das Stadttheater ist mit 400 Jahren die älteste dauerhaft bespielte Bühne Deutschlands und die einzige am Bodensee.

Kultur & Freizeit

Freizeitaktivität Nummer eins: Der See. Hier kann man im Seerhein baden, auf dem Obersee segeln oder einfach am Hafen flanieren. Konstanz bietet jede Menge Bademöglichkeiten wie im Strandbad Horn, dem sogenannten ‚Hörnle‘. In der Kantine oder im Kulturladen gibt es Konzerte und Partys. Einmal im Jahr findet der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt statt, bei dem die Verkäufer auf rund zwölf Kilometern und an mehr als 1.000 Ständen ihre Waren anbieten.

Kosten / Geld

Das Semesterticket kostet 54,10 Euro. Es gilt in ganz Konstanz und bis nach Singen, Engen, Radolfzell und Stockach. Aber auch ohne Studententicket können Studierende den Nahverkehr von 19 Uhr bis Betriebsende kostenfrei nutzen. Günstige Wohnungen hingegen sind nicht so leicht zu finden. Ein Zimmer in einem der Studentenwohnheime kostet 250 Euro aufwärts.

Hochschule

In Konstanz kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Der Name der Hochschule Konstanz macht ihre drei Schwerpunkte deutlich: Technik, Wirtschaft und Gestaltung. „Technische Studiengänge in unterschiedlichen Bereichen, IT-Studiengänge, Wirtschaft sowie Wirtschaftsrecht und Kommunikationsdesign bieten ein breites Spektrum“, beschreibt Michael Schlipf. Die Universität Konstanz ist Teil der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder und damit eine Elite-Uni. Die Schwerpunkte der Forschung liegen in den Geistes- und Sozialwissenschaften und in den Lebens- und Naturwissenschaften.