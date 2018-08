Hochschulpanorama

Heilbronn

Heilbronn erstreckt sich malerisch an den Ufern des Neckars, umgeben von Weinbergen. Die Stadt ist eine der größten Weinbaugemeinden Baden-Württembergs und wird nach dem Namen der Hauptfigur in Heinrich von Kleists Schauspiel „Das Käthchen von Heilbronn“ auch „Käthchenstadt“ genannt

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 126.557 Anteil Studierender: ca. 6 Prozent Mietpreis: ca. 10€/qm

Homepage: www.heilbronn.de

Geschichte der Stadt

Die günstige Lage am Neckar und an wichtigen Verbindungsstraßen führte schon recht früh zu Besiedelungen des heutigen Stadtgebiets. 741 wird Heilbronn erstmals urkundlich erwähnt. Im 19. Jahrhundert wuchs die Stadt zu einem der wichtigsten Industriestandorte Württembergs an. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Heilbronn bei einem Fliegerangriff großflächig zerstört, nach 1945 jedoch rasch wieder aufgebaut.

Besonderheiten der Stadt

„Die Lage zwischen den Ballungsräumen Stuttgart und Heidelberg/Mannheim bieten perfekte Ausflugsmöglichkeiten. Besonders an Heilbronn sind außerdem die zahlreichen Weinberge, die zum Wandern einladen“, erzählt Daniel Frank, der an der Hochschule studiert. Dort angekommen ist ein Besuch in den Besenwirtschaften empfehlenswert. Dabei handelt es sich um besondere Gasträume von Winzern, die nur in der Weinsaison geöffnet haben. „Hier gibt es typische schwäbische Mahlzeiten und den Wein aus der Umgebung“, erklärt er.

Kultur & Freizeit

Die Lern- und Erlebniswelt „experimenta“ richtet sich zwar vor allem an Kinder und Jugendliche, doch auch Studierende können hier in Laboren und Ausstellungen beim Experimentieren Spaß haben. In der 2010 eröffneten Kunsthalle Vogelmann werden Wechselausstellungen gezeigt, hauptsächlich Skulpturen von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart. „Gerade in den vergangenen Jahren hat Heilbronn an Attraktivität als Studentenstadt gewonnen. Entlang des Neckars haben sich verschiedene Restaurants und Bars angesiedelt. Darüber hinaus gibt es in Heilbronn viele kulturelle Angebote wie Theater, Konzerte, Frei- und Hallenbäder, aber auch ein Kino, Parks und eine Eishalle“, erzählt Student Daniel Frank.

Kosten/Geld

Mit dem Semesterticket für 153 Euro kann man das gesamte Netzwerk des Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehrs (HHHN) nutzen. Auf den Seiten der AStA werden eine Wohnungs- und Jobbörse angeboten. Es gibt in Heilbronn drei Wohnheime des Studierendenwerks Heidelberg sowie mehrere von privaten Anbietern.

Hochschule

In Heilbronn kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Hochschule Heilbronn hat insgesamt drei Standorte: Heilbronn, Künzelsau und Schwäbisch Hall. Forschungs- und Studienschwerpunkte sind Technik, Wirtschaft und Informatik. Die Hochschule Heilbronn ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. „Die Lehre an der Hochschule ist sehr praxisnah. Die Dozenten haben jahrelange Erfahrung in der freien Wirtschaft gesammelt oder sind immer noch dort tätig. Durch die gute Vernetzung zu Firmen werden oftmals Gastvorträge oder Exkursionen organisiert“, berichtet Daniel Frank. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn ist eine junge Hochschule und hat sich auf die betriebswirtschaftlichen Studiengänge Handel, Dienstleistungsmanagement und Food Management spezialisiert. Der Campus mitten in der Stadt bietet Helle, moderne Seminarräume, eine gut ausgestattete Campusbibliothek mit klassischen und elektronischen Medien und sogar ein eigenes Parkhaus.