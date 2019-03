Hochschulpanorama

Heidenheim an der Brenz

Heidenheim an der Brenz ist eine Stadt im Nordosten Baden-Württembergs an der Grenze zu Bayern. Sie ist Kreisstadt und größte Stadt des Landkreises Heidenheim sowie nach Aalen und Schwäbisch Gmünd die drittgrößte Stadt der Region Ostwürttemberg. „Heidenheim ist der gesellschaftliche Mittelpunkt der Region Ostwürttemberg“, sagt Oberbürgermeister Bernhard Ilg.

Stadtinfo Bundesland: Baden-Württemberg Einwohnerzahl: 50.050 Anteil Studierende: ca. 5 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 8 €/qm Homepage: www.heidenheim.de

Geschichte der Stadt:

Die ersten Spuren menschlicher Besiedlung auf dem heutigen Gebiet der Stadt Heidenheim stammen aus der Spätbronzezeit um etwa 1.300 vor Christus, die erste urkundliche Erwähnung erfolgte dann im 8. Jahrhundert. Die Gründung der Stadt geht mit der Erbauung von Schloss Hellenstein im 12. Jahrhundert einher. 1356 verlieh Kaiser Karl IV. Heidenheim schließlich das Marktrecht. In den folgenden Jahren wechselte die Zugehörigkeit zwischen Bayern und Württemberg. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt dann endgültig württembergisch. Während der NS-Zeit befand sich in Heidenheim eine Außenstelle des Konzentrationslagers Dachau.

Besonderheiten der Stadt

Heidenheim an der Brenz ist eine moderne Industriestadt mit viel Lebensqualität. Große und kleine Industrieunternehmen haben hier ihren Sitz und meist auch ihre Wurzeln. Dank einer kompakten Siedlungsstruktur sind die Wege zur Arbeit, in die Schule und in der Freizeit kurz. Die Stadt hat zudem das größte Einkaufszentrum der Region und moderne Fußgängerzonen zu bieten.

Kultur & Freizeit

Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss Hellenstein. Wer sich für den Aufstieg entscheidet, wird bei gutem Wetter mit einem weiten Ausblick über Heidenheim und die Region belohnt. In der Ruine des Rittersaals finden jedes Jahr Aufführungen der Opernfestspiele Heidenheim statt, bei denen zahlreiche bekannte Solisten und Solistinnen ihr Können unter Beweis stellen.

Im Sommer lädt der Brenzpark - das ehemalige Gelände der Landesgartenschau 2006 - zum Erkunden und Entspannen ein.

Kosten / Geld

„Die Lebenshaltungskosten in Heidenheim sind nicht super günstig, aber auch nicht teuer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein durchschnittliches WG-Zimmer um die 300 Euro im Monat kostet“, sagt Marina Sengmüller, Studierende im Studiengang Kinder- und Jugendhilfe an der DHBW. In Heidenheim gibt es ein privates Wohnheim für Studierende, von dem aus die Hochschule zu Fuß in zwei Minuten zu erreichen ist. Die Preise für ein Zimmer liegen je nach Größe zwischen 355 und 515 Euro im Monat.

Hochschule

In Heidenheim kannst du an dieser staatlichen Hochschule studieren:



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim hat zwei Standorte: Heidenheim und Ulm-Wiblingen. Studienschwerpunkte sind Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziales.