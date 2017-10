Freiburg

Foto: Melanie Loser Die Freiburger Altstadt mit dem Münster und den Bächle ist Ziel von jährlich über drei Millionen Besuchern.

Hochschulpanorama

Freiburg

Die Stadt Freiburg im Breisgau ist eine kreisfreie Großstadt an der Dreisam im Südwesten von Baden-Württemberg. An die Region grenzen Frankreich und die Schweiz. „Die badische Lebensart eines gewissen laissez-faire trägt ihren Teil dazu bei, dass man sich in Freiburg wohlfühlt. Das Fazit muss also lauten: Freiburg hat, was alle suchen", erzählt Thomas Notter, Abiturienten-Berater der Arbeitsagentur Freiburg.