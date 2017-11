Hochschulpanorama

Bremen

Bremen ist die zehntgrößte Stadt Deutschlands. Zusammen mit dem 60 Kilomenter weiter nördlich gelegenen Bremerhaven bildet es den Zwei-Städte-Staat Freie Hansestadt Bremen, das flächenkleinste Bundesland Deutschlands. Wahrzeichen sind der Bremer Roland und die Bremer Stadtmusikanten.

Stadtinfo Bundesland: Bremen Einwohnerzahl: 551.767 Anteil Studierende: ca. 6 Prozent Mietpreis: ca. 6,50 - 10 €/qm Homepage: www.bremen.de

Geschichte der Stadt

Bremen entstand vor mehr als 1.200 Jahren als erste Kaufmannssiedlung an der Weser und wurde um das Jahr 782 zum Bischofssitz. Als frühes Zentrum der christlichen Mission Nord- und Nordosteuropas spielte die Stadt eine bedeutende Rolle unter den Hansestädten des Mittelalters und wuchs zur Handelsmetropole. 1662 entstand der erste künstliche Seehafen nördlich der Stadt und wurde nach der Unabhängigkeit der USA zum Knotenpunkt für den transatlantischen Handel. Mit der Industrialisierung und der Gründung einer der größten Reedereien in Deutschland festigte Bremen seine wirtschaftliche Bedeutung. Im Zweiten Weltkrieg wurden knapp zwei Drittel der Stadt zerstört. Nach dem Krieg wurde der Bremer Hafen zu einem der wichtigsten Orte für die Amerikaner in ihrer Besatzungszone.

Besonderheiten der Stadt

1998 begann die Umstrukturierung der umfangreichen Hafengebiete zu einem modernen Stadtviertel mit Flaniermeile an der Weser, der Überseestadt. Das Areal ist dreimal so groß wie die Bremer Altstadt und gehört zu den größten städtebaulichen Projekten Europas. Auf dem Messegelände findet jedes Jahr im September die große Verbrauchermesse „Hanse Life“ statt. Der bekannte Freimarkt ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und wird im Oktober gefeiert. 1140 entstand die berühmte Figur „Bremer Roland“, eine Plastik des Neffen von Karl dem Großen. Zusammen mit dem Rathaus wurde der Roland zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Auch die Statue der Bremer Stadtmusikanten ist an der Westseite des Rathauses zu finden.

Kultur & Freizeit

Das Bremer „Viertel“ (Steintorviertel) lockt mit verschiedenen traditionsreichen Kneipen. Für gesellige Treffen bieten sich in der Altstadt und auf der Bummelmeile „Schlachte“ an der Weserpromenade zahlreiche Biergärten und Kneipen an. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz. In Bremen gibt es verschiedene Theater, die mit einer großen Bandbreite von Vorführungen aller Art aufwarten – Studententickets gibt es häufig schon ab 5 Euro.

Kosten/Geld

Die Pauschalmiete in den zwölf Wohnanlagen des Studentenwerks Bremen liegt zwischen 195 und 288 Euro monatlich. Der Semesterbeitrag von 298,92 Euro beinhaltet ein Semesterticket. „Bremen ist ein exzellenter Wissenschaftsstandort mit sehr guten Jobangeboten für Fachkräfte und besonders auch für junge Menschen eine tolle Stadt zum Leben, Studieren und Arbeiten“, meint Andreas Heyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Bremen.

Hochschule

In Bremen kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Universität Bremen wurde 2012 im Rahmen der bundesweiten Exzellenzinitiative zur „Exzellenz-Universität“ gekürt. Die Forschung hat sich auf die Meeres- und Klimaforschung in den Naturwissenschaften, der Produktions- und Fertigungstechnik im Ingenieurwesen sowie auf die Sozialwissenschaften spezialisiert.