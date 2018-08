Das Filmmuseum Potsdam ist das älteste seiner Art in Deutschland.

Hochschulpanorama

Potsdam

Potsdam ist mit seinen mehr als 170.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt und Hauptstadt des Landes Brandenburg. Sie gehört sowohl zum Ballungsraum Berlin mit rund viereinhalb Millionen Einwohnern, als auch zur europäischen Metropolregion Berlin-Brandenburg mit etwa sechs Millionen Einwohnern.

Stadtinfo Bundesland: Brandenburg Einwohnerzahl: 175.702 Anteil Studierender: 15 Prozent Mietpreis: 5,50 - 10 €/qm Homepage: www.potsdam.de

Geschichte der Stadt

Die Geschichte Potsdams umfasst mehr als 1.000 wechselhafte Jahre. Prägend war die Wahl Potsdams zur brandenburgisch-preußischen Residenzstadt durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde Potsdam die Landeshauptstadt des neu gegründeten Bundeslandes Brandenburg.

Besonderheiten der Stadt

Potsdams Kulturlandschaften mit ihren zahlreichen Schloss- und Parkanlagen wurden 1990 von der UNESCO als größtes Ensemble der deutschen Welterbestätten in die Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit aufgenommen. Am bekanntesten ist wohl das Schloss Sanssouci, die Sommerresidenz Friedrich des Großen. Zudem ist die Stadt bekannt für den Filmpark Babelsberg, das eines der führenden Zentren der Film- und Fernsehproduktion in Europa ist.

Kultur & Freizeit

„Potsdam ist die Stadt der Schlösser und Gärten, der Medienwirtschaft sowie der Wissenschaft und Forschung. Die Nähe zur Metropole Berlin garantiert Nachtleben, die Umgebung Potsdams garantiert Entspannung in der Natur und die Stadt selbst steht für Moderne hinter historischen Fassaden", schwärmt Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs.

Kosten / Geld

Wer sich für ein Zimmer in einem der neun Wohnanlagen des Studentenwerks interessiert, muss in der Regel nicht mit einer Wartezeit für ein Zimmer rechnen, außerdem sind die Mietpreise von 160 bis 420 Euro im Monat recht günstig. Das Semesterticket für 172,32 Euro gilt für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.

Hochschule

In Potsdam kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Weitere Hochschulen:

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf gehört zu den modernsten und größten Filmhochschulen in ganz Deutschland. Aber auch in anderen Bereichen hat Potsdam einiges zu bieten, weiß Kirsten Mantho, Studien- und Berufsberaterin im Hochschulteam der Agentur für Arbeit Potsdam: „Wir haben das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering, das Geoforschungszentrum, das Deutsche Institut für Ernährungsforschung und den Wissenschaftspark Golm mit diversen Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten: Nur ein paar Beispiele, die etwa durch die Zusammenarbeit mit der Uni Potsdam zusätzliche Anreize für Studierende schaffen.“