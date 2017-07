Hochschulpanorama

Frankfurt (Oder)

Die Stadt Frankfurt (Oder) befindet sich auf der Westseite der Oder, die eine natürliche Grenze zwischen Deutschland und Polen bildet. Die Stadt wird nach ihrem berühmtesten Sohn auch „Kleiststadt“ genannt. Pressesprecher Martin Lebrenz erzählt: „Frankfurt (Oder) bietet mit der Universität, seinem breiten Kulturangebot, der Nähe zu Polen sowie den umliegenden Naturgebieten ein attraktives Angebot für Studierende. Die guten Verkehrsanbindungen nach Berlin und Poznan' ermöglichen es zudem, Metropolen auf deutscher und polnischer Seite ohne großen Aufwand zu erleben.“

Stadtinfo Bundesland: Brandenburg Einwohnerzahl: 58.377 Anteil Studierende: ca. 11 Prozent Mietpreis: ca. 5,50 €/qm Homepage: www.frankfurt-oder.de

Geschichte der Stadt

Gegründet um 1226 als Kaufmannssiedlung, erreichte Frankfurt (Oder) im Mittelalter als Hansemitglied erheblichen Wohlstand. Bereits 1506 wurde der Universitätsbetrieb aufgenommen. Im Laufe des Dreißigjährigen Krieges verlor die Stadt mehr als 80 Prozent ihrer Einwohner, da die preußische Armee dort im Jahr 1759 ihre schwerste Niederlage gegen die vereinigten Russen und Österreicher erlebte. Durch die Konkurrenz der neu eröffneten Humboldt-Universität in Berlin wurde die Hochschule vorübergehend nach Breslau verlegt. Erst 1991 kehrte sie offiziell als Europa-Universität Viadrina wieder nach Frankfurt (Oder) zurück.

Besonderheiten der Stadt

1777 wurde der Schriftsteller Heinrich von Kleist hier geboren, und studierte an der damals „Brandenburgischen Universität" genannten Hochschule Mathematik und Staatswissenschaft. Laut einem Städteranking der Initiative „Neue Soziale Marktwirtschaft“ aus dem Jahr 2010 zählt Frankfurt (Oder) zu den fünf dynamischsten Regionen Deutschlands.

Kultur & Freizeit

Frankfurt (Oder) ist eine Musikstadt: Das renommierte Brandenburger Staatsorchester residiert hier genauso wie zahlreiche Chöre und Laienorchester. Josefine Dreifke, die hier Rechtswissenschaften studiert, mag vor allem die Kinoabende an der Oder: „Sie bieten im Sommer einen tollen Ausgleich zum Lernen. Außerdem gibt es ein vielfältiges Angebot an Bars.“ Der Sport wird in Frankfurt groß geschrieben. So gibt es in der Stadt eine der modernsten Schießanlagen Deutschlands und eine von Europas schnellsten Radrennbahnen. Zudem ist die Stadt von viel Wasser, Wald und gut ausgebauten Radwegen umgeben.

Kosten / Geld

Für ein möbliertes Zimmer in einem der sechs Wohnheime des Studentenwerks bezahlt man zwischen 190 und 449 Euro monatlich. „Es gibt ein breites Angebot an Wohnraum zu studentenfreundlichen Preisen. Sowohl Wohnheimplätze als auch Ein-Raum-Wohnungen und WG-Zimmer sind in der Regel immer zu finden", weiß Studentin Josefine Dreifke. Das Semesterticket berechtigt, den Nahverkehr im Land Brandenburg und auch in Berlin zu nutzen, und ist im Semesterbeitrag von rund 250 Euro enthalten.

Hochschule

In Frankfurt Oder kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):

Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Aufgrund der engen Verbindung zu Polen wird die Viadrina-Universität als Europa-Universität bezeichnet. Sie zählt dank vieler grenzübergreifender Angebote zu den internationalsten Hochschulen Deutschlands. Das Studienangebot umfasst Rechtswissenschaften, Kulturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. In den Kriterien „internationale Ausrichtung“ und „Qualität des Studiums“ belegt die Viadrina die vordersten Ränge im CHE-Hochschulranking.