Am Rathausplatz in Eberswalde gibt es einige gemütliche Cafés und Bars.

Hochschulpanorama

Eberswalde

Eberswalde liegt, wie der Name schon vermuten lässt, zwischen ausgedehnten Waldgebieten im Bundesland Brandenburg. Deshalb und wegen der Biosphären- beziehungsweise Totalreservate Schorfheide-Chorin und Plagefenn wird die Stadt auch „Waldstadt“ genannt.

Stadtinfo Bundesland: Brandenburg Einwohnerzahl: 41.423 Anteil Studierende: ca. 5 Prozent Mietpreis: ca. 6 €/qm Homepage: www.eberswalde.de

Geschichte der Stadt

Urkundlich erwähnt wird Eberswalde erstmals 1254. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Forstakademie aus dem nahegelegenen Berlin hierher verlegt. Daraus entstand über die Jahre hinweg die heutige Hochschule für nachhaltige Entwicklung.

Besonderheiten der Stadt

Besonders beliebt ist das „Fair Café“ im Studentenclub. Dort können sich die Gäste selbst aussuchen, wie viel ihnen der fair gehandelte Kaffee, Kakao oder Tee wert ist.

Kultur & Freizeit

Jedes Jahr wird das Filmfest Eberswalde gefeiert, das vor allem die Provinz zum Thema hat. Die Studierenden der Hochschule veranstalten Improtheater, Partys, Konzerte oder Lesungen. Zum Entspannen geht’s auf das ehemalige Landesgartenschaugelände – oder in den Wald. Auswahl hat man genug. In der Innenstadt gibt es einige gemütliche Bars und Biergärten. Im Sommer sind die Badeseen nicht weit.

Kosten / Geld

„Die gute Zuganbindung nach Berlin nutzen viele Studierende für einen gut bezahlten Nebenjob“, erklärt Susann Pester von der örtlichen Agentur für Arbeit. In Eberswalde selbst finden Studierende vor allem Jobs in der Gastronomie oder als Hilfskraft an der Hochschule. Das Semesterticket ist in den Studierendenausweis integriert und kostet 109 Euro. Es gilt für Berlin und Brandenburg.

Hochschule

In Eberswalde kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Der Name ist Programm: Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung stellt Forschung, Verwaltung und Lehre unter den Begriff „Nachhaltigkeit“. Das kann man auch an den Studiengängen der kleinsten Hochschule Brandenburgs sehen. Neben Forstwirtschaft und Holztechnik werden Studiengänge aus dem Bereich Naturschutz angeboten.