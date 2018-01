Hochschulpanorama

Cottbus

Cottbus ist mit 100.000 Einwohnern die größte Stadt der Lausitz und die zweitgrößte Stadt Brandenburgs. „Cottbus und die Region stehen vor einem spannenden Strukturwandel. So entsteht derzeit vor den Toren der Stadt der Ostsee“, berichtet Pressesprecher Jan Gloßmann über seine Stadt. Aus einem ehemaligen Tagebau soll hier ein Naherholungsgebiet mit Deutschlands größtem künstlichen See entstehen.

Stadtinfo Bundesland: Brandenburg Einwohnerzahl: 100.332 Anteil Studierender: ca. 9 Prozent Mietpreis: ca. 5,50 - 6,50 €/qm Homepage: www.cottbus.de

Geschichte der Stadt

Die Siedlungsgeschichte der Stadt begann bereits vor rund 3.000 Jahren. Ab dem 18. Jahrhundert entwickelte sich Cottbus dank siedelnder französischer Hugenotten zum Industriestandort. Der Trend wurde mit der Industrialisierung fortgesetzt und erst durch die Bombardements des Zweiten Weltkriegs unterbrochen. In der DDR wurde Cottbus zu einem wichtigen Energielieferanten. Diesen Status hat die Stadt bis heute.

Besonderheiten der Stadt

Der Branitzer Park ist mehr als 600 Hektar groß und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Fürst von Pückler-Muskau gestaltet. Zwischen künstlich geschaffenen Hügeln, Seen, Wäldern und Wiesen, steht hier auch das barocke Schloss des damaligen Fürsten. Der hatte außerdem ein Faible für den Orient und errichtete zwei Erdpyramiden im Park.

Kultur & Freizeit

„Wer Cottbus besucht, darf sich auf Überraschungen gefasst machen“, meint Jan Gloßmann, Pressesprecher der Stadt Cottbus. „Die größte Stadt der Niederlausitz bietet kulturelle Schätze, attraktive Gastronomie und internationalen Sport.“ Empfehlenswert sind beispielsweise das Staatstheater Cottbus und das Kunstmuseum Dieselkraftwerk. Am schönsten ist die Stadt am Fluss, denn an der Spree reiht sich ein Park an den anderen.

Kosten / Geld

Schöne Studentenwohnungen in Uninähe sind in Cottbus auch mit einem kleinen Geldbeutel zu haben. Das Studentenwerk Frankfurt (Oder) betreut vier Wohnheime in Cottbus, in denen ein Zimmer zwischen 180 und 360 Euro kostet. Das Semesterticket gilt in ganz Brandenburg und Berlin sowie für den Regionalexpress nach Dresden und ist im Semesterbeitrag von 262,38 Euro enthalten.

Hochschule

In Cottbus kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Der Fokus der Studiengänge der TU Cottbus-Senftenberg liegt auf naturwissenschaftlichen und technischen Fächern wie Architektur, Maschinenbau, aber auch Stadt- und Regionalplanung oder Umweltingenieurwesen. Sie ist die zweitgrößte Hochschule Brandenburgs nach der Uni Potsdam.