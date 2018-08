Würzburg

Foto: André Deco Die eindrucksvolle Festung Marienberg liegt nur einen Steinwurf vom Stadtkern Würzburgs entfernt.

Hochschulpanorama

Würzburg

Würzburg liegt direkt am Main in Unterfranken. Eines der Wahrzeichen ist die Würzburger Residenz, die seit 1981 in der Liste des UNESCO-Welterbe zu finden ist und zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Deutschland zählt. Ebenfalls bekannt ist Würzburg für den Frankenwein im Bocksbeutel.