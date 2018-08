Hochschulpanorama

Rosenheim

Die oberbayrische Stadt Rosenheim liegt an der Mündung der Flüsse Mangfall und Inn. Sie gilt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen München, Salzburg und Innsbruck und besitzt eine idyllische Innenstadt mit südländischem Flair.

Stadtinfo Bundesland: Bayern Einwohnerzahl: 63.721 Anteil Studierende: ca. 10 Prozent Mietpreis: ca. 8 - 12 €/qm Homepage: www.rosenheim.de

Geschichte der Stadt

Schon im Jahr 15 vor Christus siedelten die Römer im Inntal; 1234 wurde Rosenheim dann erstmals auch urkundlich erwähnt. Die Stadt erlebte seine Blütezeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und entwickelte sich aufgrund seiner günstigen Lage am Inn zu einem bedeutenden Handelsplatz. Anfang des 19. Jahrhunderts bauten die Rosenheimer eine Saline. Von da an wurde die Stadt zum Zentrum der bayrischen Salzproduktion, bis die Saline 1958 geschlossen wurde und die Stadt sich zur Holz- und Hochschulstadt entwickelte.

Besonderheiten der Stadt

Der alte Bahnhof Rosenheims, in dem sich heute das Rathaus befindet, wird in der ZDF-Vorabendserie „Die Rosenheim-Cops“ als Kulisse für das Polizeipräsidium benutzt. Der Mangfallpark und das ehemalige Landesgartenschaugelände eröffnen herrliche Blicke auf Mangfall, Inn und die Alpen.

Kultur & Freizeit

Besonderer Höhepunkt für Wintersportfans: Innerhalb von 30 Minuten ist man im Skigebiet Sudelfeld. Im Sommer locken das Freibad oder die umliegenden Badeseen, die mit dem Fahrrad vom Stadtzentrum aus in wenigen Minuten zu erreichen sind.

Kosten / Geld

Die monatliche Miete in den beiden Wohnheimen liegt zwischen 177 und 251 Euro. „Die Nachfrage nach qualifizierten Hochschulabsolventen in der Region Rosenheim ist enorm“, weiß Wirtschaftsdezernent Thomas Bugl und eröffnet damit Perspektiven für die Zeit nach dem Studium.

Hochschule

In Rosenheim kannst du an diesen staatlichen Hochschulen studieren (einschließlich Musik- und Kunsthochschulen):



Studienmöglichkeiten/Schwerpunkte

Internationale Bekanntheit erlangte die Hochschule Rosenheim durch den Fachbereich „Holztechnik und Bau“. Die Hochschule bietet aber auch Studiengänge aus anderen Bereichen, 2012 wurde etwa der Modellstudiengang „Physiotherapie“ gestartet.